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Giriş Tarihi: 25.01.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 07:09

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları nasıl öğrenilecek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim arsa kuraları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ülke genelinde inşa edilecek 250 bin sosyal konutun hak sahipleri il il belirlenirken müstakil ve müşterek arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi gündemdeki yerini aldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde arsa başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayınlanmıştı. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim projesinde konut yerine arsaya başvuru yapan vatandaşlar, arsa etabı için geri sayıma geçti. Konut kuraları il il çekilmeye devam ederken 81 ilde hak sahiplerini bulacak müstakil ve müşterek arsalar için TOKİ arsa kura tarihleri araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listeleri kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılmıştı. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? İşte, 2023 TOKİ arsa başvuru sonuçları isim listesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini yayınladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular tamamlanmıştır.

İdaremiz tarafından incelenen başvuruların bir kısmı Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların listesi aşağıda yayınlanmıştır.''

ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları nasıl öğrenilecek?

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

Başvuruları 10 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihinleri arasında alınan TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için henüz açıklama yapılmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları nasıl öğrenilecek?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları nasıl öğrenilecek?

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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