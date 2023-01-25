Haberler Yaşam TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları nasıl öğrenilecek?

Giriş Tarihi: 25.01.2023 07:08 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 07:09

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, sonuçları nasıl öğrenilecek?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim arsa kuraları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ülke genelinde inşa edilecek 250 bin sosyal konutun hak sahipleri il il belirlenirken müstakil ve müşterek arsa başvurusunda bulunan vatandaşlar, ''TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, hangi tarihte yapılacak?'' sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi gündemdeki yerini aldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde arsa başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayınlanmıştı. Peki, TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…