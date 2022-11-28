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Giriş Tarihi: 28.11.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 08:56

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri, arsa projesine başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Kasım 2022 tarihinde sona eren başvuruların ardından tüm gözler TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Uygun ödeme koşullarıyla arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere hak sahipleri, noter huzurunda ve canlı olarak yapılacak TOKİ arsa kura çekilişi ile duyurulacak. TOKİ arsa kura sonuçları isim listesine kurumun internet adresi üzerinden ulaşılabilecek. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022 TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ arsa kura sonuçları için geri sayım devam ediyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında 250 bin konut için TOKİ kura çekimi il il gerçekleşirken TOKİ arsa kura çekimi tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak TOKİ arsa kura çekilişi sonrası nihai isim listesi kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılacak. Bu kapsamda arsa sahibi olmanın hayaliyle projeye başvuru yapan kişiler, TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ ARSA BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ!

81 ilde evi olmayan vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak sosyal konut projesi kapsamında yer alan TOKİ arsa başvuruları, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 15 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan TOKİ arsa başvuru süreci, sona erdi.

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TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihinin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır.

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