TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri, arsa projesine başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Kasım 2022 tarihinde sona eren başvuruların ardından tüm gözler TOKİ arsa kura çekimi tarihleri için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Uygun ödeme koşullarıyla arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere hak sahipleri, noter huzurunda ve canlı olarak yapılacak TOKİ arsa kura çekilişi ile duyurulacak. TOKİ arsa kura sonuçları isim listesine kurumun internet adresi üzerinden ulaşılabilecek. Peki, TOKİ arsa kura çekimi ne zaman başlıyor, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022 TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.