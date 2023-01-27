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Giriş Tarihi: 27.01.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 07:41

TOKİ Balıkesir kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

250 bin sosyal konut projesi için TOKİ kura takvimi güncellendi. 7. Etap ile beraber TOKİ Balıkesir kura çekimi tarihleri belli oldu. Noter huzurunda gerçekleşecek olan TOKİ Balıkesir kura çekilişi 3 günde tamamlanacak. Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya ve Savaştepe ilçelerinde inşa edilecek 3 bin 975 konut hak sahiplerini bulacak. TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi canlı yayın ardından e devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Balıkesir kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte detaylar.

TOKİ Balıkesir kura tarihleri açıklandı! 2023 TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ Balıkesir kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. TOKİ kura takvimi 27 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri için güncellendi. Böylece TOKİ Balıkesir kura çekimi tarihleri netlik kazandı. Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya ve Savaştepe ilçelerinde toplam 3 bin 975 konut bu ay sonu hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Balıkesir kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023 TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ Balıkesir kura tarihleri açıklandı! 2023 TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ Balıkesir kura çekilişi Ocak ayında gerçekleşecek!

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TOKİ Balıkesir kura tarihleri açıklandı! 2023 TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Balıkesir TOKİ kura çekimi 29-31 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 3 bin 975 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuraların nerede ve saat kaçta çekileceği belli oldu.

TOKİ Balıkesir kura tarihleri açıklandı! 2023 TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ BALIKESİR KURA TARİHLERİ

29 Ocak 2023: Altıeylül

30 Ocak 2023: Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç

31 Ocak 2023: Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara

TOKİ Balıkesir kura tarihleri açıklandı! 2023 TOKİ Balıkesir kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ BALIKESİR EVLERİ NELERDE?

Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 1450

Ayvalık İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi 300

Bandırma İlçesi Kayacık Mahallesi 388

Havran İlçesi Büyükdere Mahallesi 100

İvrindi İlçesi Kurtuluş Mahallesi 142

Bigadiç İlçesi Çavuş Mahallesi 500

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