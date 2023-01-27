TOKİ Balıkesir kura çekimi ne zaman yapılacak? 2023 TOKİ Balıkesir kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

250 bin sosyal konut projesi için TOKİ kura takvimi güncellendi. 7. Etap ile beraber TOKİ Balıkesir kura çekimi tarihleri belli oldu. Noter huzurunda gerçekleşecek olan TOKİ Balıkesir kura çekilişi 3 günde tamamlanacak. Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya ve Savaştepe ilçelerinde inşa edilecek 3 bin 975 konut hak sahiplerini bulacak. TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi canlı yayın ardından e devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Balıkesir kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte detaylar.