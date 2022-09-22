TOKİ BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için TOKİ başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. Ekim sonuna kadar sürecek olan başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi belirlenen bankalardan da gerçekleştirilebiliyor. Halen başvuru yapmamış olan dar gelirli vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları ve ücreti gibi detayları araştırıyor. Bu noktada ''TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için TOKİ başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar? İşte e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler…