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Giriş Tarihi: 22.09.2022 08:07 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 08:16

TOKİ BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için TOKİ başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. Ekim sonuna kadar sürecek olan başvuru işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi belirlenen bankalardan da gerçekleştirilebiliyor. Halen başvuru yapmamış olan dar gelirli vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları ve ücreti gibi detayları araştırıyor. Bu noktada ''TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için TOKİ başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar? İşte e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler…

TOKİ BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için TOKİ başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

TOKİ başvuru şartları, tarihleri, başvuru ücreti, ev fiyatları ve aylık taksitleri gibi detaylar, gündemdeki yerini koruyor. Tarihi sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerden birine sahip olmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet ve ilgili bankalar aracılığıyla başvurularını gerçekleştiriyor. Henüz başvurularını yapmayanlar ise yoğun olarak "2022 TOKİ başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili tüm detaylar kurumun resmi sitesi üzerinden duyuruldu. İşte 2022 İstanbul, Ankara, İzmir e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı, başvuru şartları ve ücreti gibi merak edilen tüm detaylar…

TOKİ BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için TOKİ başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi için başvuru sayısı 3 milyon bandını aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ sosyal konut projesi için başvurular 14 Eylül tarihi itibarıyla e-Devlet ve kamu bankaları üzerinden başladı.

Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, başvuru ücreti, 2+1 ve 3+1 daire fiyatları, taksit ödemeleri gibi detayları araştırıyor. İşte TOKİ başvuru ekranı, tarihleri ve şartları hakkında tüm merak edilenler;

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TOKİ BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için TOKİ başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU! TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı.

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ 250 bin konut başvuruları, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. e-Devlet başvuruları, 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecek.

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TOKİ BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için TOKİ başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sosyal konut geliştirme tarihinde ilk defa gençlere ayrı kontenjan uygulanacak dev projede ayrıca emekliler, şehit yakınları/gaziler ve engelliler için de kontenjan ayrımı devam edecek.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla daha çok dar gelirli vatandaşın projeden yararlanması için sosyal konutta başvuru bedeli 1.000 liradan 500 TL'ye indirildi.

TOKİ BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için TOKİ başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
  • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
  • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
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