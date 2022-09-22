TOKİ BAŞVURU EKRANI E-DEVLET: TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için TOKİ başvuru ücreti ve ev fiyatları ne kadar?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi için başvuru sayısı 3 milyon bandını aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ sosyal konut projesi için başvurular 14 Eylül tarihi itibarıyla e-Devlet ve kamu bankaları üzerinden başladı.

Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar, TOKİ başvuru şartları, başvuru ücreti, 2+1 ve 3+1 daire fiyatları, taksit ödemeleri gibi detayları araştırıyor. İşte TOKİ başvuru ekranı, tarihleri ve şartları hakkında tüm merak edilenler;