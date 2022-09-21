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Haberler Yaşam TOKİ BAŞVURU İPTAL İŞLEMLERİ: 2022 TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu? TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet'ten mi?
Giriş Tarihi: 21.09.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 17:14

TOKİ BAŞVURU İPTAL İŞLEMLERİ: 2022 TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu? TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet'ten mi?

TOKİ başvuru iptali gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Eylül'de başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular tüm hızıyla devam ederken çeşitli sebeplerden dolayı başvurularını iptal etmek isteyen vatandaşlar, TOKİ başvuru iptali ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu, başvuru ücreti geri ödeniyor mu? TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2022 TOKİ başvuru iptali işlemleri ile ilgili tüm merak edilenler…

TOKİ BAŞVURU İPTAL İŞLEMLERİ: 2022 TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu? TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet’ten mi?

''TOKİ başvuru iptal edilir mi?'' sorusunun yanıtı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ sosyal konut kapsamında uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli evler için başvurular ekim ayının sonuna kadar alınacak olup ardından kura çekimi yapılacak. Başvuru yapanların sayısı 4 milyona yaklaşırken herhangi bir nedenle başvuru yapmaktan vazgeçenler ise ''TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır? TOKİ başvuru iptali e-Devlet'ten yapılıyor mu? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler…

TOKİ BAŞVURU İPTAL İŞLEMLERİ: 2022 TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu? TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet’ten mi?

TOKİ BAŞVURUSU İPTALİ YAPILIYOR MU, NASIL YAPILIR?

Kişiler, kendi istekleriyle TOKİ konut hakkından vazgeçebilir. TOKİ başvuru iptal etme işlemi için sözleşmeyi imzalamamak yeterli olmaktadır.

Gerekli belgelerin zamanında teslim edilmemesi veya eksik edilmesi durumlarında da TOKİ hak iptali gerçekleşmektedir.

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TOKİ BAŞVURU İPTAL İŞLEMLERİ: 2022 TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu? TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet’ten mi?

Sözleşme imzalamayan, banka komisyonu ve damga vergisi ödemeyen ve ayrıca konut tesliminde KDV yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilir.

Yine gerçeğe uygun beyanda bulunmayanların da konut alma hakları iptal edilir.

TOKİ BAŞVURU İPTAL İŞLEMLERİ: 2022 TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu? TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet’ten mi?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ VERİLİYOR MU?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. TOKİ başvuru ücreti de belli oldu.

Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak. Ücretler, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ödenecek.

TOKİ BAŞVURU İPTAL İŞLEMLERİ: 2022 TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu? TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet’ten mi?

e-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

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