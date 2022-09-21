TOKİ BAŞVURU İPTAL İŞLEMLERİ: 2022 TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu? TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet’ten mi?

TOKİ başvuru iptali gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 Eylül'de başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular tüm hızıyla devam ederken çeşitli sebeplerden dolayı başvurularını iptal etmek isteyen vatandaşlar, TOKİ başvuru iptali ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu, başvuru ücreti geri ödeniyor mu? TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2022 TOKİ başvuru iptali işlemleri ile ilgili tüm merak edilenler…