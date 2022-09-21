TOKİ BAŞVURU İPTAL İŞLEMLERİ: 2022 TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu? TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır, e-Devlet’ten mi?

''TOKİ başvuru iptal edilir mi?'' sorusunun yanıtı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ sosyal konut kapsamında uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirmeye devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli evler için başvurular ekim ayının sonuna kadar alınacak olup ardından kura çekimi yapılacak. Başvuru yapanların sayısı 4 milyona yaklaşırken herhangi bir nedenle başvuru yapmaktan vazgeçenler ise ''TOKİ başvuru iptali yapılıyor mu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ başvuru iptali nasıl ve nereden yapılır? TOKİ başvuru iptali e-Devlet'ten yapılıyor mu? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler…