TOKİ BAŞVURU SONUCU GÖRÜNTÜLEME E-DEVLET 2025 | TOKİ başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 15.11.2025 07:41
TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 2025 dönemi için yapılan başvuruların ardından hak sahipleri, sonuç sorgulama sürecini takip ediyor. TOKİ başvuru sonucu sorgulama ekranı üzerinden, adaylar başvurularının durumunu kolayca kontrol edebilecek.