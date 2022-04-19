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Haberler Yaşam TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 14:52

TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Dar gelirli ailelerin yoğun ilgi gösterdiği TOKİ başvuruları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'da toplu açılış töreninde yeni konutların müjdesini verdi. 81 ili kapsayacak yeni proje için "TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. 2+1, 3+1 planlarında hazırlanan sosyal konutlar için başvuru tarihleri, şartlarının yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. İşte TOKİ başvurusu son durum

TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TOKİ başvuru sürecine ilişkin araştırmalar gelen açıklamalar ardından merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye genelinde bir sosyal konut hamlesi yapacaklarını duyurmuştu. Peki TOKİ başvurusu ne zaman? 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TOKİ SOSYAL KONUT 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri netlik kazanmadı. Ancak Bakan Kurum aynı canlı yayında haziran ayını işaret etti:

Devletin bütün birimleri verilen görevler neticesinde çalışıyor. Dün Kabine'de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yabancılara vatandaşlık için konut satışını 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkardık. Niye? Konut maliyetleri arttı, fiyatlar arttı. Bu artışla birlikte vatandaşlığında artışı olması gerekiyordu, biz de yaptık. Biz vatandaşımızı hangi konuda açıkta bıraktık ki bu konuda açıkta bırakalım. Haziran'da TOKİ müjdesi vereceğiz.

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TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

-Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

-Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

-Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

-TOKİ başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 11.500 TL olarak uygulanmaktadır.)

Yukarıdaki başvuru şartlarını taşıyanlar;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak alınacak.

TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAKAN KURUM'DAN SOSYAL KONUT MÜJDESİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, canlı yayın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde konut fazlalığı söz konusu. İnşaat malzemelerin fiyatlarında bir artış söz konusu. Bırakın tedarik etmeyi, tedarik zinciri öyle bozulmuş ki 9-10 ay ötesine randevu alıyorsunuz. Dünyaya baktığınızda ise bir artış söz konusu. Avrupa'da insanlar konut fiyatlarının artışıyla ilgili eylem bile yapıyorlar.

İşin içinde fırsatçılar var. Fırsatçılar yüzünden tüm sektörün itham etmek doğru değil. Araştırmalar yapılıyor ve tespit edilenlere gerekli yaptırımlar yapılıyor.

Artışları biz bakanlık olarak, ilgili bakanlıklarımızla birlikte denetimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Girdi-çıktı maliyetleri düzenli olarak inceleniyor. TOKİ'de bu yüzden var. Son 20 yılda 1,200 bin konut ürettik. 100 bin sosyal konut yaptık. Türkiye'de 2021 yılında satılan konutların yüzde 14'ü TOKİ'nin ürettiği satışlar ve konutlardır.

81 İLDE SOSYAL KONUT HAMLESİ BAŞLIYOR!

Biz artışlarla ilgili ihracatı bile Kabine'de konuştuk. Öncelikli bizim ülkemiz, Ülkemizdeki taleplerin karşılanması söz konusu. Tabi ki ülke olarak ihracat yapacağız. Biz TOKİ'yle yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bir de kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz. Bu muafiyetlerle birlikte deprem riskini kontrol edecek adımlar atmayı planlıyoruz.

Son 5 yıla baktığımızda 40-50 bin yabancıya satış söz konusu. Bu sene 1,5 milyon satış içinde 59 bin yabancıya konut satışı gerçekleşti. Geçen seneki satış bir önceki yıllara göre abartılacak bir artış değil. Yüzde 3'lük bir marj, bahsettiğimiz konutlardaki fiyat artışına bir etkisi yok.

TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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