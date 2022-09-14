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Giriş Tarihi: 14.09.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 11:43

TOKİ başvurusu için TC kimlik numarası detayı DİKKAT ÇEKTİ! e-Devlet ekranını açanlar o yazıyla karşılaştı...

TOKİ başvurusu yapacaklar bu ayrıntıya dikkat! Düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan tarihi dev projeye başvurular bugün e-Devlet aracılığı ile başladı. İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 81 il genelinde gerçekleşecek projede başvuru şartları, ev fiyatları gibi birçok detay geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla belli olmuştu. Ancak başvuru yapacaklar için bir detayı daha hatırlatalım. e-Devlet TOKİ başvuru ekranı, kişilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre açılacak. Peki, TOKİ sosyal konut için kim ne zaman başvurabilecek? İşte detaylar.

TOKİ başvurusu için TC kimlik numarası detayı DİKKAT ÇEKTİ! e-Devlet ekranını açanlar o yazıyla karşılaştı...

TOKİ ucuz sosyal konut projesi için başvurular bugün itibarıyla 31 Ekim tarihine kadar alınacak. Projedeki en önemli şartın ise başvuracak kişilerin hane geliri sınırı olduğu biliniyor. Buradaki amaç, öncelikli olarak düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmak olduğundan bütçe kriteri büyük önem taşıyor. Öte yandan e-Devlet TOKİ başvurusu, kişilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre erişime açılıyor. İşte TC kimlik numaralarının sonu 0,2,4,6 ve 8 olan vatandaşların TOKİ başvurusu yapabilecekleri gün.

TOKİ başvurusu için TC kimlik numarası detayı DİKKAT ÇEKTİ! e-Devlet ekranını açanlar o yazıyla karşılaştı...

BAŞVURULAR T.C KİMLİK NUMARASINA GÖRE ALINACAK!

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacak.

T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

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TOKİ başvurusu için TC kimlik numarası detayı DİKKAT ÇEKTİ! e-Devlet ekranını açanlar o yazıyla karşılaştı...

TOKİ SOSYAL KONUT VE ARSA SATIŞI İÇİN DETAYLAR AÇIKLANDI

Başkan Erdoğan milyonların merakla beklediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hedefimiz 81 ilimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Vatandaş der ki bana altyapısı yapılmış arsa verin, ben kendim yapacağım.

TOKİ başvurusu için TC kimlik numarası detayı DİKKAT ÇEKTİ! e-Devlet ekranını açanlar o yazıyla karşılaştı...

50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece sosyal konut sayısını 2 milyona, bunların içinde oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin, iş yerlerinin ismini de ilk evim, ilk iş yerim olarak belirledik.

"900 MİLYAR LİRALIK BİR PROJE"

Tanıtımını yaptığımız 500 bin konutu hedefi sayısı, hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine, Ankara'nın yarısına eşitken, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkari'nin tamamına eşittir.

TOKİ başvurusu için TC kimlik numarası detayı DİKKAT ÇEKTİ! e-Devlet ekranını açanlar o yazıyla karşılaştı...

Bu büyüklükteki bir proje yaklaşık 900 milyar liralık bir projedir. Bugün ekranları başında izleyen ve siz değerli vatandaşlarımla paylaşıyoruz. Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşların konuta ulaşımını da kolaylaştıracaktır.

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