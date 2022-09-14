Haberler Yaşam TOKİ başvurusu için TC kimlik numarası detayı DİKKAT ÇEKTİ! e-Devlet ekranını açanlar o yazıyla karşılaştı...

Giriş Tarihi: 14.09.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 11:43

TOKİ başvurusu için TC kimlik numarası detayı DİKKAT ÇEKTİ! e-Devlet ekranını açanlar o yazıyla karşılaştı...

TOKİ başvurusu yapacaklar bu ayrıntıya dikkat! Düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan tarihi dev projeye başvurular bugün e-Devlet aracılığı ile başladı. İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 81 il genelinde gerçekleşecek projede başvuru şartları, ev fiyatları gibi birçok detay geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla belli olmuştu. Ancak başvuru yapacaklar için bir detayı daha hatırlatalım. e-Devlet TOKİ başvuru ekranı, kişilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre açılacak. Peki, TOKİ sosyal konut için kim ne zaman başvurabilecek? İşte detaylar.