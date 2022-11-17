Haberler Yaşam TOKİ Bingöl kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1000 sosyal konut TOKİ Bingöl kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 11:09

TOKİ Bingöl kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1000 sosyal konut TOKİ Bingöl kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandı. Bingöl TOKİ kura çekimi tarihi ve saati de belli oldu. 1000 konutun sahibini bulacağı TOKİ Bingöl kura çekimi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için Bingöl TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ve Bingöl TOKİ sonuçları isim listesi şeklinde araştırmalarına başladı. Merkez, Genç, Solhan, Merkez Sancak, Adaklı kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, Bingöl TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, TOKİ Bingöl kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi.