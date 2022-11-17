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Haberler Yaşam TOKİ Bingöl kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1000 sosyal konut TOKİ Bingöl kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!
Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 11:09

TOKİ Bingöl kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1000 sosyal konut TOKİ Bingöl kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandı. Bingöl TOKİ kura çekimi tarihi ve saati de belli oldu. 1000 konutun sahibini bulacağı TOKİ Bingöl kura çekimi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için Bingöl TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ve Bingöl TOKİ sonuçları isim listesi şeklinde araştırmalarına başladı. Merkez, Genç, Solhan, Merkez Sancak, Adaklı kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, Bingöl TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, TOKİ Bingöl kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi.

TOKİ Bingöl kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1000 sosyal konut TOKİ Bingöl kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

TOKİ Bingöl kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Bingöl'ün Merkez, Genç, Solhan, Merkez Sancak, Adaklı ilçelerinde inşa edilecek 1000 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, her ilde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede TOKİ Bingöl kura çekimi tarihi ve saati araştırılıyor. İl bazında yapılan sosyal konut TOKİ kura çekilişi, 2023 Mart ayına kadar sürecek. Belirlenen takvim doğrultusunda Bingöl TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ Bingöl kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 2+1 3+1 TOKİ Bingöl kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

TOKİ Bingöl kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1000 sosyal konut TOKİ Bingöl kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

TOKİ BİNGÖL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre TOKİ Bingöl kura çekimi, 18 Kasım 2022 Cuma günü yapılacak ve çekiliş saat 10:00'da başlayacak.

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TOKİ Bingöl kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1000 sosyal konut TOKİ Bingöl kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

TOKİ BİNGÖL KONUTLARI NEREDE?

TOKİ Bingöl kura çekilişi ile toplamda 1000 konut sahibi belli olacak. Konutların yapılacağı iller ve sayıları ise şu şekilde:

BİNGÖL MERKEZ 500 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

BİNGÖL GENÇ 150 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

TOKİ Bingöl kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1000 sosyal konut TOKİ Bingöl kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

BİNGÖL SOLHAN 200 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

BİNGÖL MERKEZ SANCAK 100 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

BİNGÖL ADAKLI 50 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

TOKİ Bingöl kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1000 sosyal konut TOKİ Bingöl kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Bingöl kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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