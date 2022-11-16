Haberler Yaşam TOKİ Bitlis kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı! 2022 TOKİ 1250 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 16.11.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 08:05

TOKİ Bitlis kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı! 2022 TOKİ 1250 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayıyla beraber başlayan TOKİ kura çekimi sürecinde bugün Bitlis'te 1250 konut sahibini canlı yayında gerçekleşecek çekilişle bulacak. Belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar bu noktada sabah saatlerinden itibaren "Bitlis TOKİ kura çekimi canlı yayın ile sonuçlar açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nihai isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan duyuruya göre; vatandaşlar sonuçlarını a.toki.gov.tr üzerinden sorgulayabiliyor ve buradan nihai isim listesine ulaşabiliyor. Peki, 2022 TOKİ Bitlis kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar.