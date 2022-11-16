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Haberler Yaşam TOKİ Bitlis kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı! 2022 TOKİ 1250 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 08:05

TOKİ Bitlis kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı! 2022 TOKİ 1250 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayıyla beraber başlayan TOKİ kura çekimi sürecinde bugün Bitlis'te 1250 konut sahibini canlı yayında gerçekleşecek çekilişle bulacak. Belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar bu noktada sabah saatlerinden itibaren "Bitlis TOKİ kura çekimi canlı yayın ile sonuçlar açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nihai isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan duyuruya göre; vatandaşlar sonuçlarını a.toki.gov.tr üzerinden sorgulayabiliyor ve buradan nihai isim listesine ulaşabiliyor. Peki, 2022 TOKİ Bitlis kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar.

TOKİ Bitlis kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı! 2022 TOKİ 1250 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TOKİ Bitlis kura çekimi sonuçları için gözler bugünkü çekilişe çevrildi. 1250 konuttan birinin sahibi olabilmek adına başvuruda bulunan binlerce vatandaş heyecanla gözünü "Bitlis TOKİ kura çekimi canlı yayın ile sonuçlar açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nihai isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?" sorularının yanıtına çevirdi. Kuralar her zaman olduğu gibi noter huzurunda ve canlı yayında şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Peki, TOKİ Bitlis kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı ve canlı kura izleme ekranı!

TOKİ Bitlis kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı! 2022 TOKİ 1250 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

BİTLİS TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bitlis TOKİ kura çekilişi 16 Kasım Çarşamba günü yapılacak. TOKİ kura çekilişi Bitlis'in Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Merkez, Tatvan ilçelerinde yapılacak. Bitlis'te yapılacak TOKİ konutu sayısı 1250 olacak.

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TOKİ Bitlis kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı! 2022 TOKİ 1250 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Bitlis kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı! 2022 TOKİ 1250 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Şanlıurfa kura çekimi sonuçları yayında!

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Bitlis kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı! 2022 TOKİ 1250 konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

14 Kasım: Ağrı

15 Kasım: Hakkari

16 Kasım: Bitlis

17 Kasım: Muş, Kilis

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