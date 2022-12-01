TOKİ Bolu kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden Sosyal Konut evlerinin kime çıkacağı öğreniliyor. 5 milyondan fazla başvuru alan Sosyal Konut projesi, 2+1 ve 3+1 evlerini TOKİ Bolu kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden sunacak. Vatandaşlar da TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. TOKİ Bolu kura sonuçları sorgulama ekranı