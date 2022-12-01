TOKİ Bolu kura çekimi sonuçları isim listesi araştırılıyor. Sosyal Konut projesi içerisinde 2+1 ve 3+1 evler sahiplerini buluyor. TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar ilk evlerine kavuş kavuşamayacaklarını öğrenecekler. Vatandaşlar da TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusuna yanıt aramakta. TOKİ Bolu kura sonuçları sorgulama ekranı, kuralar bittikten sonra erişime açılacak. Peki, TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı