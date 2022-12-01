Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 08:08

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Bolu kura çekimi sonuçları isim listesi araştırılıyor. Sosyal Konut projesi içerisinde 2+1 ve 3+1 evler sahiplerini buluyor. TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar ilk evlerine kavuş kavuşamayacaklarını öğrenecekler. Vatandaşlar da TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusuna yanıt aramakta. TOKİ Bolu kura sonuçları sorgulama ekranı, kuralar bittikten sonra erişime açılacak. Peki, TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Bolu kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden Sosyal Konut evlerinin kime çıkacağı öğreniliyor. 5 milyondan fazla başvuru alan Sosyal Konut projesi, 2+1 ve 3+1 evlerini TOKİ Bolu kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden sunacak. Vatandaşlar da TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. TOKİ Bolu kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 5 ilçede toplamda 902 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Bolu kura çekilişi, 1 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

1 Aralık 2022 perşembe günü saat 10.00'da başlayacak olan kuralar, Bolu 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak Böylece Bolu TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor.

BOLU TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ BOLU KONUTLARI NEREDE?

İşte TOKİ Bolu evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Bolu Dörtdivan 2. etap 94 Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00

Bolu Mengen Gökçesu 2. etap 204 / Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00

Bolu Merkez 200 2. etap Sosyal Konut 01.12.2022 / 10:00

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI | 1 Aralık 2022 bugün TOKİ Bolu kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Bolu Yeniçağa 2. etap 206 Sosyal Konut / 01.12.2022 / 10:00

Bolu Kıbrısçık 2. etap 198 Sosyal Konut / 01.12.2022 / 10:00 Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

SON DAKİKA