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Haberler Yaşam TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI ile isim listesi sorgulama!
Giriş Tarihi: 28.01.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 15:39

TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI ile isim listesi sorgulama!

TOKİ kura çekimi takvimine göre; kuralar tüm hızıyla devam ederken sıra Bursa'ya geldi. 7. Etap kapsamında düzenlenen kurada Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Kestel, İnegöl, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde yapılacak evler sahibini bulacak. Vatandaşlar "TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar kuraları canlı yayın izle ekranı üzerinden takip ediyor. İşte 28 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!

TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI ile isim listesi sorgulama!

TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları için gözler bugün de devam eden kuraya çevrildi. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla beklerken öte yandan bugün de sabah saatlerinden itibaren "28 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…

TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI ile isim listesi sorgulama!

BUGÜN SON BURSA TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILIYOR

Bugün çekilecek son Bursa TOKİ kuraları ile Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Kestel, İnegöl, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçeleri için belli olacak.

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TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI ile isim listesi sorgulama!

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Bursa TOKİ kura sonuçları 23-24-25-26-27 Ocak'ta çekilen Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Kestel, İnegöl, Gürsu, MustafaKemalPaşa ve Yenişehir ilçeleri için belli oldu.

TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI ile isim listesi sorgulama!

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi çerçevesinde Bursa'da inşa edilecek 23-27 Ocak tarihleri arasında çekilen 7 bin 586 konutun hak sahipleri belli oldu. Geriye 654 konutun kura çekimi kaldı.

BURSA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2023 TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI ile isim listesi sorgulama!

28 OCAK BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

Bugün Orhaneli'de 268 konutun, Keles'te 140 konutun, Harmancık'da 150 konutun ve Büyükorhan Orhan Mahallesi'nde 96 konutun hak sahipleri çekilen kuralar sonucu belli olacak.

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