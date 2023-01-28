TOKİ kura çekimi takvimine göre; kuralar tüm hızıyla devam ederken sıra Bursa'ya geldi. 7. Etap kapsamında düzenlenen kurada Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Kestel, İnegöl, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde yapılacak evler sahibini bulacak. Vatandaşlar "TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Vatandaşlar kuraları canlı yayın izle ekranı üzerinden takip ediyor. İşte 28 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları (asil isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı!