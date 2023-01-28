TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları için gözler bugün de devam eden kuraya çevrildi. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde her gün binlerce vatandaş ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kuraya katılan vatandaşlar isimlerinin okunmasını heyecanla beklerken öte yandan bugün de sabah saatlerinden itibaren "28 Ocak 2023 TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ile isim listesi ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları (isim listesi) sorgulama – canlı izle ekranı…