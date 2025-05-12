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Giriş Tarihi: 12.05.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 12:40

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) kura çekimi bitti mi?

Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) bölgesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde inşa edilen 2.132 konutun hak sahipleri, 12 Mayıs 2025 Cuma günü yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin bulunduğu projelerin kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. İşte TOKİ Adana kura çekimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında....

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kura çekimi bitti mi?

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başvurusu alınan Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) 4.100 konutluk Sosyal Konut Projesi kapsamındaki hak sahipleri için, Adana Çukurova Söğütlü Mahallesi 2. Etap (2+1: 294, 3+1: 686), 3. Etap (2+1: 303, 3+1: 552) ve Adana Seyhan 3. Etap (3+1: 297) projelerindeki toplam 2.132 konut için Konut Belirleme Kurası ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kura çekimi bitti mi?

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK

Adana Merkez ilçelerini kapsayan büyük TOKİ projesinin kura çekimi, 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak. Kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak izlenebilecek.

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TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kura çekimi bitti mi?

Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde yükselen konut projeleri, üç farklı etapta toplamda 2.132 konut sunuyor.

📌 Çukurova Söğütlü Mahallesi 2. Etap Projesi: 294 adet 2+1 ve 686 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 980 konut,

📌 Çukurova Söğütlü Mahallesi 3. Etap Projesi: 303 adet 2+1 ve 552 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 855 konut,

📌 Seyhan 3. Etap Projesi: Tamamı 3+1 dairelerden oluşan toplam 297 konut,

Bu projelerde başvuruda bulunanlar, her bir etaba özel olarak düzenlenecek noter huzurundaki kura çekimiyle, hayallerindeki evi kazanma fırsatı yakalayacak.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kura çekimi bitti mi?

ÖDEME PLANI VE PEŞİNAT ŞARTLARI

Başvuru sırasında yatırılan tutar düşüldükten sonra kalan bakiyenin %10'u peşinat olarak belirlenmiştir ve bu tutar sözleşme imzalanırken tahsil edilecektir.

Kalan bakiye, 240 ay vade ile taksitlendirilecektir. Ayrıca, banka peşinat tutarı üzerinden binde 5 oranında komisyon alacak ve bu komisyon tutarının %5'i kadar BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) uygulanacaktır.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kura çekimi bitti mi?

TAKSİTLERE YILDA İKİ KEZ ARTIŞ

Aylık taksitler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemde açıklanan memur maaş artış oranı dikkate alınarak güncellenecek. Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden ayda başlayacak. İlk artış dönemi ise Ocak 2026 olacak.