TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) kura çekimi bitti mi?

Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde yükselen konut projeleri, üç farklı etapta toplamda 2.132 konut sunuyor.

📌 Çukurova Söğütlü Mahallesi 2. Etap Projesi: 294 adet 2+1 ve 686 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 980 konut,

📌 Çukurova Söğütlü Mahallesi 3. Etap Projesi: 303 adet 2+1 ve 552 adet 3+1 daire olmak üzere toplam 855 konut,

📌 Seyhan 3. Etap Projesi: Tamamı 3+1 dairelerden oluşan toplam 297 konut,

Bu projelerde başvuruda bulunanlar, her bir etaba özel olarak düzenlenecek noter huzurundaki kura çekimiyle, hayallerindeki evi kazanma fırsatı yakalayacak.