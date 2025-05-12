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TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) kura çekimi bitti mi?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
12:40
TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) kura çekimi bitti mi?
Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) bölgesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde inşa edilen 2.132 konutun hak sahipleri, 12 Mayıs 2025 Cuma günü yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinin bulunduğu projelerin kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. İşte TOKİ Adana kura çekimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında....