TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU? 2026 TOKİ Çorum kura sonuçları için geri sayım!
Giriş Tarihi: 04.04.2026 13:56

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU? 2026 TOKİ Çorum kura sonuçları için geri sayım!

Çorum'da 2 bin 867 sosyal konut için kura heyecanı giderek artıyor. Türkiye genelinde 81 ili kapsayan 500 bin konutluk büyük projede hak sahipleri, noter denetimi ve canlı yayın ile belirleniyor. Şimdi odak, Çorum kura takvimine çevrilmiş durumda. TOKİ Çorum kura çekilişinin tarih, saat ve detayları henüz netleşti mi? İşte konuya dair tüm güncel bilgiler…

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU? 2026 TOKİ Çorum kura sonuçları için geri sayım!

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Çorum'un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde 2 bin 867 yeni daire hayata geçirilecek. TOKİ, başvuruları onaylanan ve reddedilen adayların listelerini Ramazan Bayramı öncesi yayımlamıştı. Bayram sonrası ise tüm dikkatler, kura tarihine ilişkin yapılacak resmi duyurulara yöneldi.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU? 2026 TOKİ Çorum kura sonuçları için geri sayım!

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Çorum kura çekimi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Henüz kura tarihi ve saati netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU? 2026 TOKİ Çorum kura sonuçları için geri sayım!

TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Çorum'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU? 2026 TOKİ Çorum kura sonuçları için geri sayım!

ÇORUM'UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Çorum'un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde toplam 2 bin 867 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;

Merkez 1200

Alaca 300

Bayat 200

İskilip 300

Kargı Hacıhamza 63

Laçin 26

Mecitözü 28

Osmancık 300

Sungurlu 400

Uğurludağ 50

TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU MU? 2026 TOKİ Çorum kura sonuçları için geri sayım!

TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

Çorum'un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

