TOKİ Edirne kura çekilişi canlı izle! 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ Edirne kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Sosyal konut kura takvimine göre Edirne kuraları 11 Mart 2023 Cumartesi bugün gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası Merkez, Keşan, İpsala, Enez, Keşan, Süloğlu, Uzunköprü ilçelerinde toplam 1363 konut hak sahibi bulacak. Bu noktada TOKİ Edirne kura sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. 2023 TOKİ Edirne kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi canlı yayın sonrası erişime açılacak. Peki, 2023 TOKİ Edirne kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sosyal konut kura sonucu sorgulama ekranı…