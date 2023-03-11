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Haberler Yaşam TOKİ Edirne kura çekilişi canlı izle! 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 11.03.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 10:11

TOKİ Edirne kura çekilişi canlı izle! 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ Edirne kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Sosyal konut kura takvimine göre Edirne kuraları 11 Mart 2023 Cumartesi bugün gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası Merkez, Keşan, İpsala, Enez, Keşan, Süloğlu, Uzunköprü ilçelerinde toplam 1363 konut hak sahibi bulacak. Bu noktada TOKİ Edirne kura sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. 2023 TOKİ Edirne kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi canlı yayın sonrası erişime açılacak. Peki, 2023 TOKİ Edirne kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sosyal konut kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ Edirne kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Edirne kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ Edirne kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi bilgileri için araştırmalar başladı. Yeni takvime göre Edirne kuraları 11 Mart Cumartesi günü tamamlanacak. Bugün yapılan çekiliş ile beraber Merkez, Keşan, İpsala, Enez, Keşan, Süloğlu, Uzunköprü sonuçları isim listesi belli olacak. Başvuru yapan vatandaşlar, ev sahibi olup olmadığı bilgisine ise TOKİ Edirne kura çekilişi sonuçları ekranı üzerinden erişebilecek. Peki, TOKİ Edirne kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 11 Mart 2023 TOKİ Edirne kura çekimi canlı yayın izle…

TOKİ Edirne kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Edirne kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU: ÇEKİLİŞLER İZMİR VE EDİRNE İLE DEVAM EDİYOR!

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

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TOKİ Edirne kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Edirne kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

Bakan Kurum'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!''

Buna göre, 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sonuçları açıklanacak.

TOKİ Edirne kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Edirne kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

7 ilçede toplamda 1363 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Edirne kura çekilişi 11 Mart 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Saat 10.00'da başlayan kuralar TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BALKAN KONGRE Merkezi'nde yapılacak.

TOKİ Edirne kura çekimi canlı izle 2023: TOKİ Edirne kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

EDİRNE TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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