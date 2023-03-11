TOKİ Edirne kura çekilişi canlı izle! 2023 Edirne TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

Bakan Kurum'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!''

Buna göre, 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sonuçları açıklanacak.