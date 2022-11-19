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Haberler Yaşam TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: Erzurum TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste
Giriş Tarihi: 19.11.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 12:22

TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: Erzurum TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı gündemde yer alıyor. 1.555 konut TOKİ Erzurum kura çekilişi ise 19 ile 21 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sonuçlarını takip eden vatandaşlar TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, isim isim liste açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi, çekişin ardından duyuruluyor. İşte TOKİ Erzurum kura sonuçları ve isim sorgulama ekranı 2022

TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: Erzurum TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste

Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı yayında! 19 Kasım 2022 tarihinde (bugün) gerçekleşen Erzurum canlı kura çekilişi başvuruda bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ sonuçları canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek. Erzurum TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama işlemleri başladı. İsimleri anlık olarak öğrenmek isteyenler Erzurum TOKİ kura çekimi canlı yayın ekranını takip ediyor. İşte, TOKİ Erzurum kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste sorgula ekranı

TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: Erzurum TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste

TOKİ KURA SONUÇLARI ERZURUM İÇİN BELLİ OLUYOR

TOKİ kura sonuçları, 2 bin 420 konutun hak sahibinin belirleneceği Erzurum'da belli oluyor. Kura çekiminin ikinci etabında 29 bin 363 konutun hak sahibi belirlenecek. TOKİ sonuçları canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek.

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TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Erzurum kura çekimi 19 Kasım 2022 saat 10.00'da başlayacak. 21 Kasım 2022 tarihine kadar her gün saat 10.00'da kuralar Erzurum Spor Salonu'nda çekilecek.

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TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: Erzurum TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde saat 09.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

TOKİ ERZURUM KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Erzurum kura çekimi 19 Kasım saat 10.00'da başlıyor. TOKİ Erzurum kurası, Erzurum Spor Salonu'nda yapılacak. 2420 ev, kura ile sahiplerini bulacak. İşte TOKİ Erzurum evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

ERZURUM MERKEZ 1120

ERZURUM HINIS 3. ETAP 158

ERZURUM OLTU 200

ERZURUM NARMAN 120

ERZURUM PASİNLER

ERZURUM HORASAN

ERZURUM OLUR 2. ETAP 47

ERZURUM ÇAT 120

ERZURUM İSPİR 77

ERZURUM AŞKALE 2. ETAP 164

ERZURUM ŞENKAYA 60

ERZURUM ŞENKAYA AVŞAR 30 (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)

ERZURUM TEKMAN 80 (BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)

TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: Erzurum TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminin kasım ayında başlayacağını, 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

TOKİ KURA TARİHLERİ

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: Erzurum TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste
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