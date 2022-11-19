Haberler Yaşam TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: Erzurum TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste

Giriş Tarihi: 19.11.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 12:22

TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: Erzurum TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim isim liste

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde TOKİ Erzurum kura sonuçları sorgulama ekranı gündemde yer alıyor. 1.555 konut TOKİ Erzurum kura çekilişi ise 19 ile 21 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sonuçlarını takip eden vatandaşlar TOKİ Erzurum kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, isim isim liste açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi, çekişin ardından duyuruluyor. İşte TOKİ Erzurum kura sonuçları ve isim sorgulama ekranı 2022