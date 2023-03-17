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Haberler Yaşam TOKİ Eskişehir arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Eskişehir Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi
Giriş Tarihi: 17.03.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 13:28

TOKİ Eskişehir arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Eskişehir Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı kura çekilişleri bugün 6 il için gerçekleşiyor. Toplu Konut İdaresi tarafından güncellenen kura takvimine göre, 17 Mart 2023 Cuma bugün Eskişehir'de arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Eskişehir'de 3 bin 300 müstakil arsa için isim listesi belirlenecek. TOKİ Eskişehir arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde tercihini altyapılı arsadan yana kullananlar TOKİ Eskişehir Merkez arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Eskişehir arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ Eskişehir arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Eskişehir Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ Eskişehir Merkez arsa kura sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanmaya başladı. 13-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek İlk Evim Arsa kura çekilişi takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 17 Mart Cuma bugün TOKİ Eskişehir arsa kura çekimi canlı izle ekranı ile takip edilebiliyor. Çekiliş ardından kura sonucu sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, müstakil TOKİ Eskişehir arsa kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, başvuru sonucu sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar…

TOKİ Eskişehir arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Eskişehir Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ ESKİŞEHİR MÜSTAKİL ARSA ÇEKİLİŞİ BUGÜN!

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenen TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa kuraları çekilmeye başladı.

17 Mart 2023 Cuma bugün Eskişehir Merkez arsa çekilişi gerçekleşiyor.

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TOKİ Eskişehir arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Eskişehir Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kura çekimi tarihlerini açıkladı.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlk İş Yerim" için kura çekimlerine başlandığını duyurarak, "250 alt sektörü harekete geçiren 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ Eskişehir arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Eskişehir Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

13-17 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile 23 ilde 21 bin 120 müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. İşte, kurası çekilecek o iller:

15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400

16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110

16 Mart 2023: Kars Merkez 330

16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330

16 Mart 2023: Karabük Merkez 220

16 Mart 2023: Trabzon müşterek arsa 495

16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275

16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770

16 Mart 2023: Uşak Merkez 330

TOKİ Eskişehir arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Eskişehir Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

17 Mart 2023: Karaman Merkez 880

17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55

17 Mart 2023: Denizli Merkez 550

17 Mart 2023: Batman Merkez 550

17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300

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