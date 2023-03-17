TOKİ Eskişehir arsa kura çekilişi canlı izle! 17 Mart TOKİ Eskişehir Merkez arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi

İlk Evim Arsa etabı kura çekilişleri bugün 6 il için gerçekleşiyor. Toplu Konut İdaresi tarafından güncellenen kura takvimine göre, 17 Mart 2023 Cuma bugün Eskişehir'de arsalar hak sahiplerini buluyor. TOKİ arsa kura çekilişi canlı izle ekranı Youtube ile takip edilecek. Eskişehir'de 3 bin 300 müstakil arsa için isim listesi belirlenecek. TOKİ Eskişehir arsa kura çekimi için ekran başına geçildi. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde tercihini altyapılı arsadan yana kullananlar TOKİ Eskişehir Merkez arsa kura sonuçları isim listesi sorgulamalarına başladı. Peki, 2023 TOKİ Eskişehir arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…