TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi, zamlanacak mı? TOKİ ev fiyatları ne kadar? 3+1 ve 2+1 sosyal konut fiyatları ile TOKİ ödeme planı

Toplu Konut İdaresi tarafından TOKİ taksit ödemeleri belli bir ödeme planı ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular e devlet üzerinden devam ediyor. Evlerin fiyatları bulunduğu ile ve metrekareye göre değişecek. Bu noktada 2+1 3+1 konut fiyatları ile değerlendirilen taksitler ödeme tarihi ile sorgulanıyor. Peki 2022 2023 TOKİ taksitleri ne kadar? TOKİ sosyal konut taksitleri sabit mi, artıyor mu, ödemeler ne zaman başlayacak?