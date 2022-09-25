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Haberler Yaşam TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi, zamlanacak mı? TOKİ ev fiyatları ne kadar? 3+1 ve 2+1 sosyal konut fiyatları ile TOKİ ödeme planı
Giriş Tarihi: 25.09.2022 08:41 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 08:41

TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi, zamlanacak mı? TOKİ ev fiyatları ne kadar? 3+1 ve 2+1 sosyal konut fiyatları ile TOKİ ödeme planı

Toplu Konut İdaresi tarafından TOKİ taksit ödemeleri belli bir ödeme planı ile başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular e devlet üzerinden devam ediyor. Evlerin fiyatları bulunduğu ile ve metrekareye göre değişecek. Bu noktada 2+1 3+1 konut fiyatları ile değerlendirilen taksitler ödeme tarihi ile sorgulanıyor. Peki 2022 2023 TOKİ taksitleri ne kadar? TOKİ sosyal konut taksitleri sabit mi, artıyor mu, ödemeler ne zaman başlayacak?

TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi, zamlanacak mı? TOKİ ev fiyatları ne kadar? 3+1 ve 2+1 sosyal konut fiyatları ile TOKİ ödeme planı

TOKİ taksitleri ne kadar, kaç TL, taksitler sabit mi zam gelecek mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Sosyal konut projesinde başvuruda bulunan vatandaşlar peşinat ödemeleri ile ilgili detayları da sorguluyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşlar için TOKİ taksitleri ne kadar, 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, taksit artışı ne kadar olacak, sabit mi artıyor mu? İşte ödeme miktarı, peşinat ve taksit bilgisi…

TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi, zamlanacak mı? TOKİ ev fiyatları ne kadar? 3+1 ve 2+1 sosyal konut fiyatları ile TOKİ ödeme planı

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ taksit ödemeleri sözleşme imzası sonrası başlayacak. Kura çekilişi sonrası sözleşmeler imzalanacak. Kuraların çekileceği tarihten sonra hak sahipleri bankaya sözleşme imzalamak için çağırılacak. Ardından ödeme planı çıkarılarak gelecek ayda taksitlerin başlaması bekleniyor.

TOKİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, TOKİ konut başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

e-Devlet dışında bankalara da başvuru yapılabiliyor. Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden de 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında bizzat başvuru yapmak mümkün.

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TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi, zamlanacak mı? TOKİ ev fiyatları ne kadar? 3+1 ve 2+1 sosyal konut fiyatları ile TOKİ ödeme planı

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak. Ücretler, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ödenecek.

e-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

2+1 ve 3+1 EV FİYATLARI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 2+1 ve 3+1 konut fiyatlarını da duyurdu. Buna göre; 2+1 konutların fiyatı 608 bin TL, 3+1 konut fiyatları ise 850 bin TL olacak. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u yerler tahsis edilip, kuralar çekildikten sonra peşin olarak ödenecek.

TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi, zamlanacak mı? TOKİ ev fiyatları ne kadar? 3+1 ve 2+1 sosyal konut fiyatları ile TOKİ ödeme planı

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ZAMLANIR MI?

TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır."

TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ taksitleri ne kadar, sabit mi, zamlanacak mı? TOKİ ev fiyatları ne kadar? 3+1 ve 2+1 sosyal konut fiyatları ile TOKİ ödeme planı

SOSYAL KONUT PROJESİ TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutu bulunmamak, TOKİ'den daha önce ev sahibi olmamak

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

Başvuruları yapacak vatandaşların, 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor.

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan kişiler, müracaat edebilecek.

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