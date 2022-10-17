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Haberler Yaşam TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, daire planları belli oldu mu? İl il TOKİ 2+1 ve 3+1 örnek daire görselleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.10.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 17:11

TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, daire planları belli oldu mu? İl il TOKİ 2+1 ve 3+1 örnek daire görselleri ortaya çıktı!

Yüzyılın en büyük TOKİ sosyal konut projesinde konut, arsa ve işyeri için başvurular alınmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaşları uygun ödeme koşulları ile ev, arsa ve işyeri sahibi yapacak proje, büyük ilgi gördü. Başvuru sayısı 7 milyonu aşarken hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi tarihleri de netlik kazandı. Kura çekilişinin Kasım ayında başlayacağı bildirilirken başvuru yapan vatandaşlar,''2+1 ve 3+1 TOKİ daireleri nasıl olacak, konut planları nasıl?'' sorularına yanıt arıyor. TOKİ daire planları ve TOKİ evlerinin nasıl olacağına dair soru işaretlerini giderecek örnek görseller paylaşıldı. Peki, TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte 2022 il il TOKİ daire görselleri

TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, daire planları belli oldu mu? İl il TOKİ 2+1 ve 3+1 örnek daire görselleri ortaya çıktı!

Türkiye genelinde hayata geçirilecek olan ''İlk Evim İlk İş Yerim'' adlı TOKİ sosyal konut projesi için başvuru sürecinde sona geliniyor. Düşük bütçeli vatandaşları uygun ödeme koşullarıyla ev, arsa ve işyeri sahibi yapacak olan projede hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişi ile belirlenecek. Başvuruların sona ermesine günler kala nasıl bir eve sahip olacaklarını merak eden vatandaşlar, TOKİ daire planları ve örnek daire görselleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli TOKİ daire planları ve görselleri paylaşıldı. Böylece TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağı netlik kazandı. Peki, TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte il il TOKİ sosyal konut projesi daire görselleri…

TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, daire planları belli oldu mu? İl il TOKİ 2+1 ve 3+1 örnek daire görselleri ortaya çıktı!

YÜZYILIN KONUT HAMLESİNDE İNŞAATLAR BAŞLIYOR!

İlk etapta inşa edilecek 250 bin konut için başvuru süreci devam ediyor. Konutlara başvurular 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Dar gelirli binlerce vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için kolları sıvayan hükümet, çalışmaları hızlandırdı. 250 bin konut için inşaatın yılbaşında başlaması planlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarih öne çekildi.

Ucuz evlerin son durumu, proje başlangıç tarihi ve evlerin yapılacağı illerle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

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TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, daire planları belli oldu mu? İl il TOKİ 2+1 ve 3+1 örnek daire görselleri ortaya çıktı!

TOKİ EVLERİ İLK TEMEL NE ZAMAN ATILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından hakkındaki birçok soru işareti cevaplanan TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili bir önemli detay daha belli oldu.

TOKİ evleri ne zaman başlayacak ve ne zaman teslim edilecek soruları da yanıtını buldu. Yüzyılın sosyal konut hamlesinde temeller, 25 Ekim 2022 tarihinde 17 ilde eş zamanlı olarak atılacak.

Dar gelirli binlerce vatandaşı kira öder gibi yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, daire planları belli oldu mu? İl il TOKİ 2+1 ve 3+1 örnek daire görselleri ortaya çıktı!

TOKİ EVLERİ İLK İNŞAAT HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim 2022 tarihinde yapılacak törenle 17 ilde eş zamanlı temel atılacağını ve 5 bin konutun yapımına başlayacaklarını dile getirdi.

Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atılacak ve böylece 5 bin konutun yapımına başlanacak.

TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, daire planları belli oldu mu? İl il TOKİ 2+1 ve 3+1 örnek daire görselleri ortaya çıktı!

TOKİ EV FİYATLARI 608 BİNDEN BAŞLIYOR!

Valiliklere yazı yollayarak ihtiyaç ve beklentileri sorduklarını söyleyen Bakan Kurum, "Buna göre tespitler yapıldı ve projeler çalışılıyor. Vatandaşımız uygun şartlarda ev sahibi olacak" dedi.

Sosyal konutların yapımına devlet desteği sağlanarak fiyatlar düşürüldü. Maliyetin yaklaşık yüzde 40'ı sübvanse edildi. Bu şekilde 2+1 konut fiyatları 608 bin lira, taksitleri 2.280 liradan, 3+1 konut fiyatları 850 bin lira taksitleri 3.187 liradan başlıyor.

Aynı imkân arsa ve işyeri için de geçerli. 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde vatandaşlara sunulacak arsa projesi iki tipten oluşuyor.

Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Fiyatları 192.500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.

Hisseli arsalar ise 112.500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle vatandaşa sunulacak. İşyerlerinin fiyatı ise 351 bin liradan taksitleri ise 2.633 liradan başlayacak.

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