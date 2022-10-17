TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, daire planları belli oldu mu? İl il TOKİ 2+1 ve 3+1 örnek daire görselleri ortaya çıktı!

Yüzyılın en büyük TOKİ sosyal konut projesinde konut, arsa ve işyeri için başvurular alınmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaşları uygun ödeme koşulları ile ev, arsa ve işyeri sahibi yapacak proje, büyük ilgi gördü. Başvuru sayısı 7 milyonu aşarken hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi tarihleri de netlik kazandı. Kura çekilişinin Kasım ayında başlayacağı bildirilirken başvuru yapan vatandaşlar,''2+1 ve 3+1 TOKİ daireleri nasıl olacak, konut planları nasıl?'' sorularına yanıt arıyor. TOKİ daire planları ve TOKİ evlerinin nasıl olacağına dair soru işaretlerini giderecek örnek görseller paylaşıldı. Peki, TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte 2022 il il TOKİ daire görselleri…