Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta? 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ kura takvimi güncellendi! Gaziantep Toki kura sonuçları da sorgulanmaya başlayan iller arasında. Toplamda 10 bin 24 sosyal konut kurası Nizip, Islahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Şahinbey, Şehitkamil ilçeleri için adım adım gerçekleşecek. Toki Gaziantep kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nasıl ve nereden izlenir soruları yanıt aramaya başladı. Antep sosyal konut başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçları anlık öğrenmek isteyenler için Toki Gaziantep kura çekilişi canlı izle ekranı yayında olacak. İşte, Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama…