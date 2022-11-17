Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta? 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ Gaziantep kura çekimi canlı izle ekranı yayına açılıyor! Sosyal konut başvuru sonuçları emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde belli olacak. Kuralarda ilk iki hafta geride kalırken yeni takvim de belli oldu. Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi de şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Gaziantep TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 2+1 3+1 isim listesi ile Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!