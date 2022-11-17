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Haberler Yaşam Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta? 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 11:41

Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta? 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ kura takvimi güncellendi! Gaziantep Toki kura sonuçları da sorgulanmaya başlayan iller arasında. Toplamda 10 bin 24 sosyal konut kurası Nizip, Islahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Şahinbey, Şehitkamil ilçeleri için adım adım gerçekleşecek. Toki Gaziantep kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nasıl ve nereden izlenir soruları yanıt aramaya başladı. Antep sosyal konut başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçları anlık öğrenmek isteyenler için Toki Gaziantep kura çekilişi canlı izle ekranı yayında olacak. İşte, Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama…

Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta? 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ Gaziantep kura çekimi canlı izle ekranı yayına açılıyor! Sosyal konut başvuru sonuçları emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde belli olacak. Kuralarda ilk iki hafta geride kalırken yeni takvim de belli oldu. Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi de şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Gaziantep TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 2+1 3+1 isim listesi ile Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!

Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta? 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor:

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Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta? 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

9 ilçede toplamda 10 bin 24 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Gaziantep kura çekilişi 18-23 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak kuralar Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde olacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta? 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

18 Kasım 2022: Nizip, Islahiye

19 Kasım 2022: Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış

20-21 Kasım 2022: Şahinbey

22-23 Kasım 2022: Şehitkamil

Gaziantep TOKİ kura çekimi canlı yayın ne zaman, saat kaçta? 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ GAZİANTEP KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Antep kura çekimi 18 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Gaziantep evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

GAZİANTEP NİZİP: 750 KONUT

GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP: 374

GAZİANTEP NURDAĞI: 200

GAZİANTEP ARABAN: 150

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