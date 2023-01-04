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Haberler Yaşam TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayın izle ekranı:4 Ocak 2023 TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 07:34

TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayın izle ekranı:4 Ocak 2023 TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

15 ilçede toplam 5 bin 25 konutun sahibini bulacağı TOKİ Hatay kuraları 2 Ocak tarihinde başladı. Merkez, İskenderun, Kırıkhan ve Dörtyol kuraları dün itibarıyla sona erdi. TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi üzerinden başvuru yapan vatandaşlar talihlerinin gülüp gülmediğini öğrenebilir. Bugün Belen, Hassa ve Altınözü ilçelerinin kuraları çekilecek. Bu sebeple TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. TOKİ Hatay sonuçları isim listesi 2+1 3+1 evler için kuralardan sonra resmi siteden öğrenilebilir. İşte TOKİ Hatay kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayın izle ekranı:4 Ocak 2023 TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut projesinde sıra 5. etapta yer alan TOKİ Hatay kuralarında. 2 Ocak 2023 tarihinde başlayan kuralar, yarın itibariyle sona erecek. Vatandaşlar da TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi hakkında araştırmalarda bulunuyor.

TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayın izle ekranı:4 Ocak 2023 TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ HATAY VE ANKARA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

4 Ocak 2023 bugün Hatay ve Ankara'da konutlar sahiplerini buluyor.

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TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayın izle ekranı:4 Ocak 2023 TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

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TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayın izle ekranı:4 Ocak 2023 TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TOKİ HATAY KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Hatay kura çekimi 2-5 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

15 ilçede toplam 5 bin 25 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Antakya Spor Salonu'nda yapılacak.

TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayın izle ekranı:4 Ocak 2023 TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

2 Ocak: Merkez, İskenderun

3 Ocak: Kırıkhan, Dörtyol

4 Ocak: Belen, Hassa, Altınözü

5 Ocak: Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı

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