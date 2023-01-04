Haberler Yaşam TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayın izle ekranı:4 Ocak 2023 TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 04.01.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 07:34

TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayın izle ekranı:4 Ocak 2023 TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir?

15 ilçede toplam 5 bin 25 konutun sahibini bulacağı TOKİ Hatay kuraları 2 Ocak tarihinde başladı. Merkez, İskenderun, Kırıkhan ve Dörtyol kuraları dün itibarıyla sona erdi. TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi üzerinden başvuru yapan vatandaşlar talihlerinin gülüp gülmediğini öğrenebilir. Bugün Belen, Hassa ve Altınözü ilçelerinin kuraları çekilecek. Bu sebeple TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. TOKİ Hatay sonuçları isim listesi 2+1 3+1 evler için kuralardan sonra resmi siteden öğrenilebilir. İşte TOKİ Hatay kura sonuçları sorgulama ekranı