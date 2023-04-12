Son Dakika TOKİ indirim kampanyası 2023 müjdesi Bakan Kurum’dan geldi! TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez hangi aylarda yapılır?

TOKİ indirim kampanyası 2023 Nisan ayında geliyor! Bakan Kurum tarafından paylaşılan yeni kampanya bir süredir bekleniyordu. Yılda iki kez düzenlenen kampanyada başvuru tarihi belli oldu. Konut, iş yeri, arsa sahibi olan vatandaşlar için gelecek indirime ek peşin ödeme yapanlar için de ayrı bir değerlendirme olacak. TOKİ indirimi ne zaman başlıyor sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri…