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Haberler Yaşam Son Dakika TOKİ indirim kampanyası 2023 müjdesi Bakan Kurum’dan geldi! TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez hangi aylarda yapılır?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 15:16

Son Dakika TOKİ indirim kampanyası 2023 müjdesi Bakan Kurum’dan geldi! TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez hangi aylarda yapılır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi bünyesinde yılın belli dönemlerinde gerçekleşen TOKİ indirim kampanyası 2023 başvuru tarihleri Bakan Murat Kurum tarafından duyuruldu. "Zamanı geldi" diyerek tarihi açıklayan Bakan Kurum detayları da sosyal medya hesabından paylaştı. TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez hangi aylarda yapılır soruları yanıt arıyor. TOKİ'den konut, iş yer, arsa sahibi olan vatandaşların kalan borçlarına yönelik çalışma yayında. İşte, 2023 Nisan TOKİ indirimi hakkında tüm merak edilenler…

Son Dakika TOKİ indirim kampanyası 2023 müjdesi Bakan Kurum’dan geldi! TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez hangi aylarda yapılır?

TOKİ indirim kampanyası 2023 Nisan ayında geliyor! Bakan Kurum tarafından paylaşılan yeni kampanya bir süredir bekleniyordu. Yılda iki kez düzenlenen kampanyada başvuru tarihi belli oldu. Konut, iş yeri, arsa sahibi olan vatandaşlar için gelecek indirime ek peşin ödeme yapanlar için de ayrı bir değerlendirme olacak. TOKİ indirimi ne zaman başlıyor sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri…

Son Dakika TOKİ indirim kampanyası 2023 müjdesi Bakan Kurum’dan geldi! TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez hangi aylarda yapılır?

TOKİ İNDİRİMİ KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yeni kampanya açıklandı:

"TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan kardeşlerimizden gelen talepler doğrultusunda her yıl 2 ayrı indirim kampanyası düzenliyoruz. TOKİ halkın ihtiyaçlarına, taleplerine istisnasız cevap veren bir kurumdur, halkın kurumudur"

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Son Dakika TOKİ indirim kampanyası 2023 müjdesi Bakan Kurum’dan geldi! TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez hangi aylarda yapılır?

"Binlerce kardeşimiz de bu kampanyalardan istifade ediyor. Şu anda kardeşlerimizin merakla beklediğini biliyorum. Şimdi de yeni bir kampanyayı daha 24 Nisan'da başlatıyoruz"

Son Dakika TOKİ indirim kampanyası 2023 müjdesi Bakan Kurum’dan geldi! TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez hangi aylarda yapılır?

TOKİ'NİN İNDİRİM KAMPANYASI GELİYOR!

"TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkânı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor"

Son Dakika TOKİ indirim kampanyası 2023 müjdesi Bakan Kurum’dan geldi! TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez hangi aylarda yapılır?
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