Son Dakika TOKİ indirim kampanyası 2023 müjdesi Bakan Kurum’dan geldi! TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez hangi aylarda yapılır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi bünyesinde yılın belli dönemlerinde gerçekleşen TOKİ indirim kampanyası 2023 başvuru tarihleri Bakan Murat Kurum tarafından duyuruldu. "Zamanı geldi" diyerek tarihi açıklayan Bakan Kurum detayları da sosyal medya hesabından paylaştı. TOKİ indirim kampanyası ne zaman, yılda kaç kez hangi aylarda yapılır soruları yanıt arıyor. TOKİ'den konut, iş yer, arsa sahibi olan vatandaşların kalan borçlarına yönelik çalışma yayında. İşte, 2023 Nisan TOKİ indirimi hakkında tüm merak edilenler…