İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesinde TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Haftalık olarak yayımlanan TOKİ kura takvimi 1-7 Aralık 2022 tarihleri için belli olurken metropol şehir TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi sorgulanıyor. 1 milyondan fazla kişinin başvurduğu proje kapsamında TOKİ, İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte,TOKİ İstanbul ilçe ilçe kura çekilişi takvimi ile TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…