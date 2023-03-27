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Haberler Yaşam MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 27.03.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 08:38

MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

İlk Evim arsa etabı İstanbul için başlıyor. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle 27 Mart 2023 için araştırılıyor. 10 bin müstakil arsa kura çekimleri bugün yayında olacak. Müşterek arsa projesinde ise yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Müstakil için TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. E-devlet kura sonucu sorgulama linki üzerinden öğrenilen sonuçlar gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…

MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İstanbul arsa çekilişi canlı izle ekranı yayında! Müşterek arsa başvuruları kabul edilirken müstakil arsa başvuru sonuçları bugün belli oluyor. Youtube kanalı üzerinden hal sahiplerine ulaştırılacak sonuçlar yayının hemen ardından e-devlet üzerinde yerini alacak. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi araştırılmaya başladı. İlk Evim arsa projesi kura sonucu sorgulama işlemleri 27 Mart 2023 bugün gündemdeki yerini alıyor. İşte, TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları...

MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

İLK EVİM TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 19 NİSAN TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan sosyal konut projesi takvimi kapsamında "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Tuzla'da başlayan kuralar aynı ilçede 29 Mart tarihine kadar devam edecek.

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MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMLERİ TAKVİMİ YAYINDA!

Yeni TOKİ arsa kura takvimi ile 20 27 Mart arası çekilecek iller belli olurken, 27 Mart'ta İstanbul kuraları çekilecek.

MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

MÜŞTEREK ARSA BAŞVURULARININ TAMAMI KABUL EDİLDİ!

İstanbul Merkez İlkevim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Böylece bütün başvurular onaylanmış oldu.

MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

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