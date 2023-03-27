MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 27 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

İlk Evim arsa etabı İstanbul için başlıyor. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle 27 Mart 2023 için araştırılıyor. 10 bin müstakil arsa kura çekimleri bugün yayında olacak. Müşterek arsa projesinde ise yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Müstakil için TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. E-devlet kura sonucu sorgulama linki üzerinden öğrenilen sonuçlar gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…