Haberler Yaşam TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:07

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

İlk Evim Arsa etabı İstanbul için devam ediyor. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı 29 Mart 2023 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. 27 Mart'ta başlayan İstanbul Merkez 10 bin müstakil arsa kura çekimleri bugün de devem edecek. Müşterek arsalar için yapılan başvuruların tamamının kabul edildiği bildirilmişti. Bu noktada müstakil başvurusu yapanlar, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. İsim listesi e-Devlet kura sonucu sorgulama linki üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler...