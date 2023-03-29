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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:07

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

İlk Evim Arsa etabı İstanbul için devam ediyor. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı 29 Mart 2023 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. 27 Mart'ta başlayan İstanbul Merkez 10 bin müstakil arsa kura çekimleri bugün de devem edecek. Müşterek arsalar için yapılan başvuruların tamamının kabul edildiği bildirilmişti. Bu noktada müstakil başvurusu yapanlar, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmalarını hızlandırdı. İsim listesi e-Devlet kura sonucu sorgulama linki üzerinden öğrenilebiliyor. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler...

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı 29 Mart 2023 için araştırılıyor. Müşterek arsa başvurularının tamamı kabul edilirken müstakil arsa başvuru sonuçları gün gün açıklanıyor. Youtube canlı yayın ile duyurulan hak sahibi belirleme kura sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabilecek. Bu kapsamda TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi araştırmaları hız kazandı. İlk Evim arsa projesi kura sonucu sorgulama işlemleri 29 Mart 2023 bugün gündemdeki yerini aldı. İşte, 2023 İstanbul arsa kura çekimi sonuçları...

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

İLK EVİM TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 19 NİSAN TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Tuzla'da başlayan kuralar, aynı ilçede 29 Mart tarihine kadar devam edecek.

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TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMLERİ TAKVİMİ YAYINDA!

TOKİ arsa kura takvimi ile 20-27 Mart 2023 tarihlerinde kurası çekilecek iller belli oldu. Buna göre, İstanbul kuraları 27 Mart'ta çekilmeye başlandı ve 29 Mart 2023 bugün de devam edecek.

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

MÜŞTEREK ARSA BAŞVURULARININ TAMAMI KABUL EDİLDİ!

İstanbul Merkez İlk Evim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Böylece bütün başvurular onaylanmış oldu.

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle! 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İlk Evim Arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.

TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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