Haberler Yaşam MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi yayında! 30 Mart TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle

Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:18

MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi yayında! 30 Mart TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları canlı yayın ile takip edilmeye devam ediyor. Müşterek arsa başvurularının tamamı kabul edilirken müstakil arsa listesi için kura çekimi sürüyor. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman bitecek, bitti mi soruları yanıt arıyor. 10 bin altyapılı arsanın hak sahiplerini bulduğu İlk Evim arsa İstanbul sonuçları ile gündemdeki yerini aldı. 30 Mart 2023 Perşembe günü bugün TOKİ arsa sonuçları yeniden ekranlarda. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…