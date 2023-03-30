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Haberler Yaşam MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi yayında! 30 Mart TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle
Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:18

MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi yayında! 30 Mart TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları canlı yayın ile takip edilmeye devam ediyor. Müşterek arsa başvurularının tamamı kabul edilirken müstakil arsa listesi için kura çekimi sürüyor. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ne zaman bitecek, bitti mi soruları yanıt arıyor. 10 bin altyapılı arsanın hak sahiplerini bulduğu İlk Evim arsa İstanbul sonuçları ile gündemdeki yerini aldı. 30 Mart 2023 Perşembe günü bugün TOKİ arsa sonuçları yeniden ekranlarda. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi yayında! 30 Mart TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle

TOKİ İstanbul arsa çekilişi canlı izle ekranı yayında! Müstakil arsaların hak sahipleri ile buluştuğu İlk Evim arsa projesi İstanbul etabında kuralar tamamlanıyor. Her gün sabah saat 10.00'da çekilmeye başlayan kuralar öğle saatlerine kadar devam ediyor. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları 30 Mart 2023 tarihi itibarıyla yeniden gündemdeki yerini aldı. Arsa isim listesi sorgulama işlemleri araştırılmaya başladı. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bitti mi, ne zamana kadar devam edecek? İşte, tüm merak edilenler...

MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi yayında! 30 Mart TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle

İLK EVİM TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yayımlanan sosyal konut projesi kura takvimi kapsamında "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Öte yandan İlk Evim arsa kurası da 27 Mart itibarıyla başladı. Müşterek arsa seçeneğinde tüm başvurular kabul edilirken müstakil için araştırmalar sürüyor.

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MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi yayında! 30 Mart TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMLERİ TAKVİMİ YAYINDA!

Yeni TOKİ arsa kura takvimi ile 27 Mart tarihinde başlayan arsa kuraları devam ediyor. Kuraların Nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor:

20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum

21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum

22 Mart: Sivas, Manisa, Sakarya, Mersin, Kütahya

23 Mart: Bursa, Sivas

24 Mart: Çankırı, Kütahya, Van, Çankırı

27 Mart: Antalya, İstanbul

MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi yayında! 30 Mart TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle

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MÜSTAKİL TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi yayında! 30 Mart TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İlk Evim Arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.

TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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