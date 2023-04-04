TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgula 4 Nisan 2023: İlk Evim müstakil arsa isim listesi TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ile açıklanıyor!

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı 4 Nisan 2023 Salı bugün için erişime açıldı. İlk Evim Arsa projesi İstanbul etabı 27 Mart'ta başladı ve bugün tamamlanıyor. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişler sonucu İstanbul Merkez 10 bin müstakil arsa başvuru sonuçları netleşiyor. TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları 4 Nisan 2023 tarihi itibarıyla yeniden gündemdeki yerini aldı. Youtube canlı yayın ardından hak sahibi belirleme kura sonuçları ve isim listesi e-devlet sayfasında yerini alacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...