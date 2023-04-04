TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgula 4 Nisan 2023: İlk Evim müstakil arsa isim listesi TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi ile açıklanıyor!

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları canlı yayın ile açıklanıyor. 27 Mart'ta başlayan müstakil arsa isim listesi için kura çekimi sürüyor. 8 gündür devam eden süreçte toplam 9 bin 500 arsanın hak sahibi belirlenirken 4 Nisan 2023 bugün kalan 500 arsa için çekiliş yapılacak. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı yeniden gündemdeki yerini aldı. 10 bin altyapılı arsanın hak sahiplerini bulduğu İlk Evim Arsa TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, canlı izle linki ve isim listesi sorgulama sayfası...