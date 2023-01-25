TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman, kura tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

TOKİ kura takvimi 2023 sorgulamaları İstanbul çekilişi için gündemdeki yerini koruyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde çekilecek kuralar için geri sayım başladı. TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 50 bin konut TOKİ İstanbul kura sonuçları sonrası hak sahiplerini bulacak. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler…