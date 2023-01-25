TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman, kura tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama işlemleri için heyecan dorukta. 2+1 3+1 isim listesi 50 bin konut için belli olacak. Bakan Kurum tarafından aktarılana göre sosyal konut kuraları 2023 Mart ayına kadar devam edecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, TOKİ kura takvimi ile yanıtlar…