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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman, kura tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 09:45

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman, kura tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

TOKİ kura takvimi 2023 sorgulamaları İstanbul çekilişi için gündemdeki yerini koruyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde çekilecek kuralar için geri sayım başladı. TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt aramaya başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 50 bin konut TOKİ İstanbul kura sonuçları sonrası hak sahiplerini bulacak. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri belli oldu mu? İşte, tüm merak edilenler…

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman, kura tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama işlemleri için heyecan dorukta. 2+1 3+1 isim listesi 50 bin konut için belli olacak. Bakan Kurum tarafından aktarılana göre sosyal konut kuraları 2023 Mart ayına kadar devam edecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, TOKİ kura takvimi ile yanıtlar…

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman, kura tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman, kura tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman, kura tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman, kura tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

20 - 28 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

23-24 Ocak 2023: Isparta

23-28 Ocak 2023: Bursa

25 Ocak 2023: Burdur

26-27 Ocak 2023: Denizli

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