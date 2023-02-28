TOKİ İstanbul konut kurasına hak kazananlar açıklandı! Silivri ve Çatalca TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi yayınlandı. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere İlk Evim adlı proje ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca ve Silivri ilçelerinde 50 bin konut inşa edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçları için geri sayım sürerken Toplu Konut İdaresi, resmi internet sitesi üzerinden kura çekimine katılmaya hak kazananların isim listesini paylaştı. Böylece Çatalca ve Silivri ilçelerinde kuraya hak kazananlar belli oldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri ise daha önce açıklanmıştı. İşte, Çatalca ve Silivri TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi…