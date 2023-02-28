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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul konut kurasına hak kazananlar açıklandı! Silivri ve Çatalca TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi
Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 09:19

TOKİ İstanbul konut kurasına hak kazananlar açıklandı! Silivri ve Çatalca TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi yayınlandı. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere İlk Evim adlı proje ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Tuzla, Çatalca ve Silivri ilçelerinde 50 bin konut inşa edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçları için geri sayım sürerken Toplu Konut İdaresi, resmi internet sitesi üzerinden kura çekimine katılmaya hak kazananların isim listesini paylaştı. Böylece Çatalca ve Silivri ilçelerinde kuraya hak kazananlar belli oldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri ise daha önce açıklanmıştı. İşte, Çatalca ve Silivri TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi…

TOKİ İstanbul konut kurasına hak kazananlar açıklandı! Silivri ve Çatalca TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

TOKİ İstanbul konut başvurusu yapanlar dikkat… TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve kabul edilmeyenler açıklandı. 'İlk Evim İlk iş Yerim' adlı proje kapsamında 50 bin konutun hak sahibini bulacağı TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım resmen başladı. TOKİ İstanbul kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken Toplu Konut İdaresi, resmi internet sayfası üzerinden TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Böylece Çatalca ve Silivri ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu. Avrupa Yakası'nda yer alan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kuraya katılmaya hak kazananlar ise daha önce duyurulmuştu. İşte, 2023 Çatalca ve Silivri TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…

TOKİ İstanbul konut kurasına hak kazananlar açıklandı! Silivri ve Çatalca TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini yayınladı.

Böylece Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu.

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

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TOKİ İstanbul konut kurasına hak kazananlar açıklandı! Silivri ve Çatalca TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Öte yandan Çatalca ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler açıklandı.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

TOKİ İstanbul konut kurasına hak kazananlar açıklandı! Silivri ve Çatalca TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURAYA HAK KAZANANLAR

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ŞEHİT VE GAZİ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ENGELLİ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN EMEKLİ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN GENÇ BAŞVURULARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN DİĞER BAŞVURULAR

TOKİ İstanbul konut kurasına hak kazananlar açıklandı! Silivri ve Çatalca TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi

ÇATALCA VE SİLİVRİ KURAYA HAK KAZANANLAR

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLERİN LİSTESİ

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