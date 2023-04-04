TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 4 NİSAN 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları kazananların isim listesi sorgula

TOKİ İstanbul kura çekimi maratonu devam ediyor. Sosyal konutta devrim projesi olarak bilinen İlk Evim projesi kapsamında İstanbul Anadolu Yakası kuraları sona erdi. 1 Nisan'da başlayan Avrupa Yakası kura listesi ise 19 Nisan'da tamamlanacak. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu. Şimdi sıra TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler çekiliş sonuçlarında. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ve 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgula