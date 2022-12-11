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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:52

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi ilçe ilçe araştırılmaya başlandı. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50 bin konut inşa edecek. 2+1 3+1 seçenekli konutların hak sahipleri İstanbul TOKİ kura çekimi canlı yayın ile belli olacak. Kuralar kademeli olarak çekilmeye devam ederken İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı şimdiden gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? İşte 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçeleri için İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Toplam 50 bin sosyal konutun sahiplerine kavuşturulacağı İstanbul TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla takip edilebilecek. 2+1 3+1 isim listesi bilgisine ise İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden erişilebilecek. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? İşte 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Bu kapsamda 11 Aralık 2022 Pazar bugün Kayseri kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı

11-18 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.

4. etap sosyal konut kura çekilişi, 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

11-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Kayseri, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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