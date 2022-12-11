TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi ilçe ilçe araştırılmaya başlandı. TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50 bin konut inşa edecek. 2+1 3+1 seçenekli konutların hak sahipleri İstanbul TOKİ kura çekimi canlı yayın ile belli olacak. Kuralar kademeli olarak çekilmeye devam ederken İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı şimdiden gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? İşte 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri ile kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.