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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama tarihleri
Giriş Tarihi: 30.01.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 08:04

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama tarihleri

TOKİ sosyal konut projesi kura takvimi haftalık olarak güncelleniyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana en çok merak edilenler arasında İstanbul TOKİ çekilişleri yer alıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde çekilecek kuraların ardından TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama işlemleri başlayacak. 50 bin 2+1 ve 3+1 konut hak sahiplerini bulacak. Başvuruda bulunan adaylar TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri için araştırmalara başladı. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, belli oldu mu? İşte, detaylar…

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama tarihleri

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için heyecan dorukta. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde konumlandırılacak 50 bin sosyal konutun hak sahipliği belirleme kurası için geri sayım başladı. Bakan Kurum tarafından 2023 Mart ayına kadar devam edeceği açıklanan kura takviminde iller tamamlanıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi takvimi hakkında merak edilenler…

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama tarihleri

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama tarihleri

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama tarihleri

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama tarihleri

30 OCAK-8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

TOKİ kura tarihleri 7. etap açıklandı:

29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut

1 Şubat Çanakkale 1290 konut

1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut

4 Şubat Uşak 1050 konut

5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

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