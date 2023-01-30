Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama tarihleri

Giriş Tarihi: 30.01.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 08:04

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama tarihleri

TOKİ sosyal konut projesi kura takvimi haftalık olarak güncelleniyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana en çok merak edilenler arasında İstanbul TOKİ çekilişleri yer alıyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde çekilecek kuraların ardından TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama işlemleri başlayacak. 50 bin 2+1 ve 3+1 konut hak sahiplerini bulacak. Başvuruda bulunan adaylar TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri için araştırmalara başladı. Peki, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, belli oldu mu? İşte, detaylar…