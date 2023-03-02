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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!
Giriş Tarihi: 02.03.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 15:22

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için araştırmalar sürüyor. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ertelenmişti. Megakentte ev sahibi olmanın hayaliyle projeye başvuru yapan vatandaşlar ise "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Öte yandan Toplu Konut İdaresi, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesini yayınladı. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bilindiği üzere Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konut inşa edilecek. 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan evler, canlı yayında ve noter huzurunda yapılan hak sahibi belirleme kurası ile sahiplerini bulacak. Bu noktada 1 milyondan fazla başvuru alınan megakent ile ilgili olarak "TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek, kura çekimi sonuçları zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Kurum, geçtiğimiz günlerde TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaşmıştı. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi ile ilgili son durum.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

2023 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi.

İstanbul ve kalan diğer iller için kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini yayınladı.

Böylece Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri ilçelerinde inşa edilecek konutlar için başvurusu kabul edilmeyenler belli oldu.

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

ÇATALCA TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

SİLİVRİ TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

İSTANBUL TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU!

İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ve gazi, emekli, engelli, genç ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Öte yandan Çatalca ve Silivri ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler açıklandı.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İstanbul konut kurasına katılmaya hak kazandı.

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