TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023 | TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvurusu kabul edilenler!

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için araştırmalar sürüyor. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ertelenmişti. Megakentte ev sahibi olmanın hayaliyle projeye başvuru yapan vatandaşlar ise "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Öte yandan Toplu Konut İdaresi, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesini yayınladı. İşte, 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.