Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 04.02.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 12:21

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. TOKİ 7. Etap kuraları tüm hızıyla sürerken gözler İstanbul kuralarına çevrildi. Projeye başvuru yapan vatandaşlar Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura tarihleri için gelecek açıklamalara kilitlendi. Bu noktada ise TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Toplam 50 bin konut, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş ile hak sahiplerini bulacak. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.