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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 12:21

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman başlıyor, ayın kaçında? 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri araştırma konusu olmaya devam ediyor. TOKİ 7. Etap kuraları tüm hızıyla sürerken gözler İstanbul kuralarına çevrildi. Projeye başvuru yapan vatandaşlar Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura tarihleri için gelecek açıklamalara kilitlendi. Bu noktada ise TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Toplam 50 bin konut, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş ile hak sahiplerini bulacak. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi

TOKİ İstanbul kura sonuçları için nefesler tutuldu. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesinde hak sahibi belirleme kurası 7. etap ile devam ediyor. Tarihi proje ile megakentin Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde 50 bin konut inşa edilecek. 2+1 3+1 seçenekli konutlar sonuçların açıklanmasının ardından hak sahiplerine tahsis edilecek. Başvuru sahipleri ise ''TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. 81 ilin kuralarının Mart ayında sona ermesi bekleniyor. İşte, 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve konu ile ilgili detaylı bilgiler.

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgula 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi

4-14 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

TOKİ kura çekimi takvimi 4-14 şubat 2023 tarihleri için güncellendi:

4 Şubat Uşak 1050 konut

5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

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