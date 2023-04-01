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Haberler Yaşam İstanbul Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları ve isim listesi! 1 Nisan Cumartesi TOKİ İstanbul kura sonuçları ve canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 01.04.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 09:32

İstanbul Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları ve isim listesi! 1 Nisan Cumartesi TOKİ İstanbul kura sonuçları ve canlı izle ekranı

Toplu Konut hak sahiplerini belirlemeye devam ediyor. 28 bin 340 konutun hak sahibi bulacağı Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. İlk Evim sosyal konut kura takvimine göre Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için kuralar Nisan ayında çekiliyor. Kura sonuçları canlı yayında naklen duyuruluyor. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? 1 Nisan 2023 İstanbul Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları ve isim listesi! 1 Nisan Cumartesi TOKİ İstanbul kura sonuçları ve canlı izle ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 16 Mart-29 Mart tarihleri arasında Tuzla, Çatalca ve Silivri sosyal konut çekilişleri sona ererken gözler Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura tarihlerine çevrildi. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı Nisan ayında erişime açılacağı biliniyor. Peki 2023 TOKİ İstanbul (Çatalca ve Silivri) kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı

İstanbul Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları ve isim listesi! 1 Nisan Cumartesi TOKİ İstanbul kura sonuçları ve canlı izle ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi.

TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Çatalca ve Silivri hak sahibi belirleme kurası Silivri Alibey Sor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

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İstanbul Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları ve isim listesi! 1 Nisan Cumartesi TOKİ İstanbul kura sonuçları ve canlı izle ekranı

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek.

İstanbul kuralarının tamamlanmasının ardından "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi 1 Nisan 2023 Cumartesi günü başlayacak. Bu nedenle canlı izle ekranı henüz erişime açılmadı.

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları ve isim listesi! 1 Nisan Cumartesi TOKİ İstanbul kura sonuçları ve canlı izle ekranı

İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ

İşte, TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

İstanbul Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları ve isim listesi! 1 Nisan Cumartesi TOKİ İstanbul kura sonuçları ve canlı izle ekranı

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMİ İSTANBUL İLE BİTİYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

İlk Evim kuraları İstanbul ile Nisan ayında son bulacak.

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