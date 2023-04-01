İstanbul Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları ve isim listesi! 1 Nisan Cumartesi TOKİ İstanbul kura sonuçları ve canlı izle ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 16 Mart-29 Mart tarihleri arasında Tuzla, Çatalca ve Silivri sosyal konut çekilişleri sona ererken gözler Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura tarihlerine çevrildi. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı Nisan ayında erişime açılacağı biliniyor. Peki 2023 TOKİ İstanbul (Çatalca ve Silivri) kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı