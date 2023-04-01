İstanbul Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları ve isim listesi! 1 Nisan Cumartesi TOKİ İstanbul kura sonuçları ve canlı izle ekranı

Toplu Konut hak sahiplerini belirlemeye devam ediyor. 28 bin 340 konutun hak sahibi bulacağı Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. İlk Evim sosyal konut kura takvimine göre Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için kuralar Nisan ayında çekiliyor. Kura sonuçları canlı yayında naklen duyuruluyor. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? 1 Nisan 2023 İstanbul Silivri, Çatalca, Başakşehir, Esenler TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı