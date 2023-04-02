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Haberler Yaşam İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler isim listesi! TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle
Giriş Tarihi: 02.04.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 09:45

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler isim listesi! TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi araştırılmaya devam ediyor. İlk Evim İstanbul Avrupa Yakası kura çekilişi gerçekleşmeye başladı. Nisan ayı içerisinde tamamlanacak kuralar ardından hak sahipleri tamamıyla belirlenmiş olacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura listesi 2 Nisan bugün gündemdeki yerini aldı. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler isim listesi! TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları Nisan ayı itibarıyla sorgulanmaya başladı. 50 bin sosyal konutun hak sahipleri ile buluşacağı İstanbul'da Anadolu Yakası kuraları tamamlanırken Avrupa Yakası kura listesi tamamlanmaya devam ediyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi e-devlet üzerinden araştırılıyor. 2 Nisan TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı takip edilmeye başladı. İşte, tüm detaylar…

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler isim listesi! TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi.

TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

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İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler isim listesi! TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek.

İstanbul kuralarının tamamlanmasının ardından "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip ediliyor:

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler isim listesi! TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMİ İSTANBUL İLE BİTİYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

İlk Evim kuraları İstanbul ile Nisan ayında son bulacak.

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler isim listesi! TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz...

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