Haberler Yaşam İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler isim listesi! TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

Giriş Tarihi: 02.04.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 09:45

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi araştırılmaya devam ediyor. İlk Evim İstanbul Avrupa Yakası kura çekilişi gerçekleşmeye başladı. Nisan ayı içerisinde tamamlanacak kuralar ardından hak sahipleri tamamıyla belirlenmiş olacak. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura listesi 2 Nisan bugün gündemdeki yerini aldı. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ile takip ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…