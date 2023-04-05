İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF indir! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, emekli, engelli sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ