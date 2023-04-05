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Haberler Yaşam İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF indir! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, emekli, engelli sonuçları sorgulama e-devlet ekranı
Giriş Tarihi: 05.04.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 22:13

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF indir! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, emekli, engelli sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF araştırmaları devam ediyor. Tuzla, Çatalca ve Silivri'de tamamlanan kura çekilişi ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kurası çekiliyor. Noter huzurunda canlı yayın ile belli olan İlk Evim İstanbul sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranında kontrol ediliyor. Öte yandan müşterek ve müstakil arsa sonuçları da hak sahipleri ile buluştu. 28 bin 340 konut için TOKİ İstanbul kura çekimi genç, emekli, engelli sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor. İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi…

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF indir! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, emekli, engelli sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İstanbul sonuçları Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için ayrı ayrı belli oluyor. Avrupa Yakası kura çekilişi 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. 50 bin konutun hak sahipleri ile buluşacağı Megakentte gerçekleşen kuralar ardından e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinde isimler araştırılıyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF olarak araştırılıyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesinde genç, emekli, engelli kategorileri ayrı değerlendiriliyor. İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı…

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF indir! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, emekli, engelli sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

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İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF indir! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, emekli, engelli sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF indir! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, emekli, engelli sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip ediliyor:

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF indir! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, emekli, engelli sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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