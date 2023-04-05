İLK EVİM TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF indir! TOKİ İstanbul kura çekimi genç, emekli, engelli sonuçları sorgulama e-devlet ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF araştırmaları devam ediyor. Tuzla, Çatalca ve Silivri'de tamamlanan kura çekilişi ardından Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kurası çekiliyor. Noter huzurunda canlı yayın ile belli olan İlk Evim İstanbul sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranında kontrol ediliyor. Öte yandan müşterek ve müstakil arsa sonuçları da hak sahipleri ile buluştu. 28 bin 340 konut için TOKİ İstanbul kura çekimi genç, emekli, engelli sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor. İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi…