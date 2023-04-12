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Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN: 12 Nisan 2023 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 12.04.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 07:46

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN: 12 Nisan 2023 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından aratılıyor. Avrupa yakasında toplam 28 bin 340 konut için kura çekimleri 1 Nisan'da başlamış; 19 Nisan'a kadar devam edecek. Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda çekilen kuralar için vatandaşlar "TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle" aratması yapılıyor. Sosyal Konut İlk Evim kuraları 7 Kasım'da başlamıştı ve İstanbul ile birlikte 250 bin konutun kuraları çekilmiş olacak. TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı e devlet üzerinden erişime açılacak. 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları listesi genç, emekli, engelli ve diğer seçeneği için açık olacak. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF sorgulama…

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN: 12 Nisan 2023 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı üzerinden vatandaşların erişime açılacak. 19 Nisan'a kadar Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 240 konut hak sahibini bulacak. Bu noktada TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı e devlet üzerinden erişime açılacak. İşte konu hakkında detaylar

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN: 12 Nisan 2023 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

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TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN: 12 Nisan 2023 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN: 12 Nisan 2023 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip ediliyor:

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN: 12 Nisan 2023 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

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