Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN: 12 Nisan 2023 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

Giriş Tarihi: 12.04.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 07:46

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN: 12 Nisan 2023 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından aratılıyor. Avrupa yakasında toplam 28 bin 340 konut için kura çekimleri 1 Nisan'da başlamış; 19 Nisan'a kadar devam edecek. Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda çekilen kuralar için vatandaşlar "TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle" aratması yapılıyor. Sosyal Konut İlk Evim kuraları 7 Kasım'da başlamıştı ve İstanbul ile birlikte 250 bin konutun kuraları çekilmiş olacak. TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı e devlet üzerinden erişime açılacak. 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları listesi genç, emekli, engelli ve diğer seçeneği için açık olacak. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF sorgulama…