TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı 2023: Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi sorgula

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi e devlet sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Tuzla, Çatalca ve Silivri kura çekilişleri tamamlandı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kurası ise 19 Nisan'a kadar çekilmeye devam edecek. Noter huzurunda ve canlı yayında açıklanan İlk Evim İstanbul sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı vasıtasıyla öğrenilebiliyor. 28 bin 340 konut için TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İşte, Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi 2023