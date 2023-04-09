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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı 2023: Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi sorgula
Giriş Tarihi: 09.04.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 07:52

TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı 2023: Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi sorgula

TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi e devlet sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Tuzla, Çatalca ve Silivri kura çekilişleri tamamlandı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kurası ise 19 Nisan'a kadar çekilmeye devam edecek. Noter huzurunda ve canlı yayında açıklanan İlk Evim İstanbul sonuçları e devlet kura sonucu sorgulama ekranı vasıtasıyla öğrenilebiliyor. 28 bin 340 konut için TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama işlemleri başladı. İşte, Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi 2023

TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı 2023: Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi sorgula

TOKİ İstanbul kura sonuçları Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için ayrı ayrı açıklanıyor. İlk Evim takvimine göre, Tuzla, Çatalca ve Silivri kuraları tamamlandı. Avrupa Yakası kura çekilişi Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. Megakentte gerçekleşen kuraların ardından 50 bin konut hak sahibine teslim edilecek. Bu noktada e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinde araştırmalar başladı. TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF genç, emekli, engelli kategorileri için sorgulanıyor. İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ve 9 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı 2023: Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi sorgula

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

İstanbul kuralarının tamamlanmasının ardından "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı 2023: Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi sorgula

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip ediliyor:

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı 2023: Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi sorgula

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı 2023: Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi sorgula

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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