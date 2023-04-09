TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı 2023: Arnavutköy, Başakşehir Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları genç, emekli, engelli isim listesi sorgula

TOKİ İstanbul kura sonuçları Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için ayrı ayrı açıklanıyor. İlk Evim takvimine göre, Tuzla, Çatalca ve Silivri kuraları tamamlandı. Avrupa Yakası kura çekilişi Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için 19 Nisan tarihine kadar devam edecek. Megakentte gerçekleşen kuraların ardından 50 bin konut hak sahibine teslim edilecek. Bu noktada e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı üzerinde araştırmalar başladı. TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi PDF genç, emekli, engelli kategorileri için sorgulanıyor. İşte, TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ve 9 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…