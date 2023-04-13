Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları belli oluyor! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 13 Nisan TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 13.04.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 07:32

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları belli oluyor! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 13 Nisan TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı

Sosyal konutta dev proje niteliğinde olan TOKİ İstanbul kura sonuçları ile gündemde. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kuraları canlı ve noter huzurunda çekilirken TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı aratılıyor. Toplamda 28 bin 240 konut hak sahibini bulacak olup kazananların isim listesi son dakika belli olacak. 19 Nisan'a kadar devam edecek olan kuralar sonrası megakentte 50 bin konutun genç, emekli, engelli hak sahipleri belli olacak. Peki TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı nasıl ve nereden izlenir? İşte 13 Nisan Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları ve isim listesi