Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 3 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

Giriş Tarihi: 03.04.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 06:31

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. İlk Evim sosyal konut projesinde İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi devam ediyor. 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek kuraların ardından megakentte inşa edilecek 50 bin konut hak sahiplerini bulacak. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı 3 Nisan 2023 Pazartesi bugün de gündemdeki yerini aldı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura listesi canlı yayında ve noter huzurunda açıklanıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…