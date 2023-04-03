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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 3 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle
Giriş Tarihi: 03.04.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 06:31

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 3 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. İlk Evim sosyal konut projesinde İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi devam ediyor. 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek kuraların ardından megakentte inşa edilecek 50 bin konut hak sahiplerini bulacak. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı 3 Nisan 2023 Pazartesi bugün de gündemdeki yerini aldı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura listesi canlı yayında ve noter huzurunda açıklanıyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, e-devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 3 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları sorgulama işlemleri Nisan ayına girilmesiyle beraber hız kazandı. TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı 3 Nisan 2023 Pazartesi günü için araştırılıyor. Bilindiği üzere İlk Evim projesi kapsamında İstanbul Anadolu Yakası kuraları sona erdi. 1 Nisan'da başlayan Avrupa Yakası kura listesi ise 19 Nisan'da tamamlanacak. Böylece 50 bin sosyal konutun hak sahipleri belirlenmiş olacak. Hal böyleyken TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 isim listesi e-devlet üzerinden araştırılıyor. İşte, tüm detaylar…

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 3 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 3 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 3 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip ediliyor:

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi 3 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMİ İSTANBUL İLE BİTİYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

İlk Evim projesi kuraları İstanbul ile Nisan ayında son bulacak.

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