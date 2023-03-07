TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri

Başakşehir, Tuzla, Esenler, Çatalca, Silivri, Arnavutköy kura çekilişi listesi gündemdeki yerini koruyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları 2023 için geri sayım devam ediyor. Sosyal konut projesi il il adım adım ilerlerken ilk kura takviminden bu yana İstanbul için araştırmalar sürüyor. 2+1 3+1 isim listesi için kura tarihleri bekleniyor. İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, belli oldu mu soruları yanıt arıyor. İlçe ilçe araştırmalar devam ediyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…