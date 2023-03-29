Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama 29 Mart 2023: TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle

Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 06:57

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı bugün de yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. 16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erecek. Bugün yapılacak çekilişle beraber 2+1 3+1 seçenekli 20 bin 920 konutun hak sahibi netleşmiş olacak. Bu noktada henüz isimleri listede çıkmayan kişiler, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ekranı sorgulamalarını hızlandırdı. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e-devlet sorgulama linki ile konut sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Peki, 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte kura sonucu sorgulama ve 2+1 3+1 isim listesi bilgileri...