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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama 29 Mart 2023: TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle
Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 06:57

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama 29 Mart 2023: TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı bugün de yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. 16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erecek. Bugün yapılacak çekilişle beraber 2+1 3+1 seçenekli 20 bin 920 konutun hak sahibi netleşmiş olacak. Bu noktada henüz isimleri listede çıkmayan kişiler, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle ekranı sorgulamalarını hızlandırdı. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları e-devlet sorgulama linki ile konut sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Peki, 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte kura sonucu sorgulama ve 2+1 3+1 isim listesi bilgileri...

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama 29 Mart 2023: TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama Tuzla isim listesi araştırmaları hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa projesinde sona gelindi. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kura adımı Nisan ayında tamamlanacak. Bu noktada 50 bin konut için 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları listesi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 2+1 3+1 seçenekli konutlardan birine sahip olmak isteyen vatandaşlar TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi bilgilerine e-devlet üzerinden erişebiliyor. İşte, 29 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle ekranı ve tüm detaylar…

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama 29 Mart 2023: TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞLERİ 19 NİSAN 2023 TARİHİNDE TAMAMLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinde İstanbul kura çekilişleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü (bugün) sona erecek.

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TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama 29 Mart 2023: TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ BUGÜN SONA ERİYOR!

''İlk Evim'' adlı 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri, 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için hak sahibi belirleme kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ İstanbul kura çekilişi 16 Mart'ta Tuzla ilçesi ile başladı ve 29 Mart 2023 tarihinde (bugün) sona erecek.

TOKİ Tuzla kura çekimi Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 29 bin 920 konut hak sahiplerini bulmuş olacak.

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama 29 Mart 2023: TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 29 MART ÇARŞAMBA

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi TOKİ Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak kura çekilişini canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama 29 Mart 2023: TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi canlı izle

TOKİ İSTANBUL ÇATALCA, SİLİVRİ, ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA TARİHLERİ 2023

Çatalca'da 540 ve Selimpaşa'da 200 konut için hak sahibi belirleme kurası 30 Mart'ta Silivri Alibey Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek.

İstanbul kuralarının tamamlanmasının ardından "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

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