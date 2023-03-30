TOKİ İstanbul kura takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk Evim adlı sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası İstanbul etabı ile tamamlanacak. 16 Mart'ta başlayan Tuzla ilçesi kura çekilişi sona ererken 30 Mart bugün Çatalca ve Silivri için kura çekilecek. TOKİ İstanbul kura takvimi araştırmaları Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura tarihleri için başladı. 2+1 3+1 seçenekli konutlardan birine sahip olmak isteyenler Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme taşıdı. 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı ile yapılacak. İşte, 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve sonuç sorgulama ekranı…