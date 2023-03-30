TOKİ İstanbul kura takvimi 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama işlemleri bugün Çatalca ve Silivri için başlıyor. Noter huzurunda çekilen hak sahibi belirleme kuraları kurumun Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile Avrupa Yakası ilçeleri Esenler, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi tarihleri sorgulamaları başladı. İlçe ilçe tarihler İlk Evim sosyal konut kura takvimi ile belli olmuştu. Emekli, engelli, genç kategorileri 2+1 3+1 isim listesi bilgileri çekilişlerin tamamlanmasının ardından e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı ile öğrenilecek. Peki, 2023 Esenler, Başakşehir, Arnavutköy TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar…