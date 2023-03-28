TOKİ İstanbul kura takvimi 2023: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erecek.