TOKİ İstanbul kura takvimi 2023: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk Evim projesi sosyal konut kuraları İstanbul etabı ile tamamlanacak. 16 Mart'ta başlayan Tuzla ilçesi kura çekilişi 29 Mart'ta sona erecek. Bu noktada TOKİ İstanbul kura takvimi araştırmaları Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura tarihleri için başladı. Avrupa Yakası'nda inşa edilecek konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemlerinizi e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı ile yapabilirsiniz. İşte, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve sonuç sorgulama ekranı…