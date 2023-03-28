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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura takvimi 2023: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 11:25

TOKİ İstanbul kura takvimi 2023: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk Evim projesi sosyal konut kuraları İstanbul etabı ile tamamlanacak. 16 Mart'ta başlayan Tuzla ilçesi kura çekilişi 29 Mart'ta sona erecek. Bu noktada TOKİ İstanbul kura takvimi araştırmaları Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura tarihleri için başladı. Avrupa Yakası'nda inşa edilecek konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemlerinizi e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı ile yapabilirsiniz. İşte, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve sonuç sorgulama ekranı…

TOKİ İstanbul kura takvimi 2023: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor. Noter huzurunda çekilen kuralar Youtube üzerinden canlı yayınlanıyor. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile Avrupa Yakası ilçeleri Çatalca, Silivri, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi tarihleri araştırılıyor. İlçe ilçe tarihler İlk Evim sosyal konut kura takvimi ile duyuruldu. Emekli, engelli, genç kategorileri 2+1 3+1 isim listesi bilgileri e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. Peki, 2023 Çatalca, Silivri, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar…

TOKİ İstanbul kura takvimi 2023: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erecek.

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TOKİ İstanbul kura takvimi 2023: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayarak kura çekilişini canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ Tuzla kura çekimi Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 29 bin 920 konut hak sahiplerini bulmuş olacak.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura takvimi 2023: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL ÇATALCA, SİLİVRİ, ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA TARİHLERİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çatalca'da 540 ve Selimpaşa'da 200 konut için hak sahibi belirleme kurası 30 Mart'ta Silivri Alibey Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

TOKİ İstanbul kura takvimi 2023: Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek.

İstanbul kuralarının tamamlanmasının ardından "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

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