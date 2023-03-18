TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: 2+1 3+1 engelli, emekli, genç TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları hak edenlerin listesi

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 evler için 16 Mart tarihinden itibaren yapılıyor. 7 Kasım 2022'de başlayan TOKİ kuraları 19 Nisan'da İstanbul ile sona erecek. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı yayın ekranı üzerinden vatandaşlar "TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları hak edenlerin listesine" erişebilir. 2+1 ve 3+1 evler için genç, engelli ve emekli kategorisinden hak sahipler noter huzurunda belirleniyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar hak edenler arasında olup olmadığını öğrenebilir. Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında 50 bin konut hak sahiplerini bulacak. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi