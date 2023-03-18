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Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: 2+1 3+1 engelli, emekli, genç TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları hak edenlerin listesi
Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 09:27

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: 2+1 3+1 engelli, emekli, genç TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları hak edenlerin listesi

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 evler için 16 Mart tarihinden itibaren yapılıyor. 7 Kasım 2022'de başlayan TOKİ kuraları 19 Nisan'da İstanbul ile sona erecek. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı yayın ekranı üzerinden vatandaşlar "TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları hak edenlerin listesine" erişebilir. 2+1 ve 3+1 evler için genç, engelli ve emekli kategorisinden hak sahipler noter huzurunda belirleniyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar hak edenler arasında olup olmadığını öğrenebilir. Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında 50 bin konut hak sahiplerini bulacak. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: 2+1 3+1 engelli, emekli, genç TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları hak edenlerin listesi

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları hak edenlerin listesi 2+1 3+1 her gün noter huzurunda yapılan ve canlı yayınlanan sosyal konut kuraları ile belli oluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kuralarda 250 bin konut hak sahiplerini buluyor. Tüm illerde sonuçlar açıklanırken, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı yayın ekranı üzerinden vatandaşlar kuraları takip edebilir.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: 2+1 3+1 engelli, emekli, genç TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları hak edenlerin listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: 2+1 3+1 engelli, emekli, genç TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları hak edenlerin listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TUZLA'DA BAŞLADI

TOKİ İstanbul kura çekimi bugün Tuzla ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: 2+1 3+1 engelli, emekli, genç TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları hak edenlerin listesi

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NDE KURA ÇEKİMİ İÇİN SON AŞAMAYA GEÇİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: 2+1 3+1 engelli, emekli, genç TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları hak edenlerin listesi

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ İLE 20.920 HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi başladı. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.

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