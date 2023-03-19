TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları canlı yayın izle: 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı izle ekranı 19 Mart Pazar bugün de araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası İstanbul ile son bulacak. Megakentte kuralar 20 bin 920 konutun inşa edileceği Tuzla ile başladı ve 19 Nisan'da sona erecek. 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerden birine sahip olmak isteyenler ise bu noktada ''TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır, isim listesi nasıl öğrenilir?'' sorularına yanıt arıyor. Genç, engelli ve emekli kategorisinden hak sahipleri noter huzurunda ve canlı yayında belirleniyor İşte, TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle ekranı ile kura sonucu isim listesi sorgulama…