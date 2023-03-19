TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları canlı yayın izle: 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 19 Mart 2023 Pazar bugün de ziyaret ediliyor. 16 - 29 Mart arasında yapılacak çekilişlerle beraber İstanbul Tuzla'da inşa edilecek toplam 20 bin 920 konut hak sahibini bulacak. 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerden birine sahip olmanın hayaliyle başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar konut sahibi olup olmadıkları bilgisini TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı izle ekranı ile öğrenebilecek. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi bilgileri.