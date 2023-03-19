Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları canlı yayın izle: 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.03.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 09:45

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları canlı yayın izle: 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı 19 Mart 2023 Pazar bugün de ziyaret ediliyor. 16 - 29 Mart arasında yapılacak çekilişlerle beraber İstanbul Tuzla'da inşa edilecek toplam 20 bin 920 konut hak sahibini bulacak. 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerden birine sahip olmanın hayaliyle başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar konut sahibi olup olmadıkları bilgisini TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı izle ekranı ile öğrenebilecek. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi bilgileri.

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları canlı yayın izle: 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı izle ekranı 19 Mart Pazar bugün de araştırılıyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası İstanbul ile son bulacak. Megakentte kuralar 20 bin 920 konutun inşa edileceği Tuzla ile başladı ve 19 Nisan'da sona erecek. 2+1 ve 3+1 seçenekli evlerden birine sahip olmak isteyenler ise bu noktada ''TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır, isim listesi nasıl öğrenilir?'' sorularına yanıt arıyor. Genç, engelli ve emekli kategorisinden hak sahipleri noter huzurunda ve canlı yayında belirleniyor İşte, TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle ekranı ile kura sonucu isim listesi sorgulama…

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları canlı yayın izle: 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları canlı yayın izle: 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TUZLA'DA BAŞLADI

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. TOKİ İstanbul kura çekimi 16 Mart'ta Tuzla ilçesi ile başladı.

Megakentte inşa edilecek 50 bin sosyal konutun hak sahibi belirleme kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları canlı yayın izle: 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ İLE 20.920 HAK SAHİBİ BELİRLENECEK

Tuzla kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.

TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları canlı yayın izle: 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek. İstanbul'da kuralarıyla birlikte "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

SON DAKİKA