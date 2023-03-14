Haberler Yaşam TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle! 14 Mart TOKİ İzmir Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 07:30

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle! 14 Mart TOKİ İzmir Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası deprem nedeniyle verilen aranın ardından il il çekilmeye başlandı. Yeni takvim sonrası TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama işlemleri de hız kazandı. 8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak kura çekilişi sonrası 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında duyuruluyor. TOKİ İzmir Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları listesi bugün belli oluyor. Engelli, emekli, genç ve diğer kategoriler için gerçekleşecek çekilişle beraber toplamda 12 bin 400 konutun hak sahibi belirlenecek. Peki, e devlet ile İlk Evim TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, yanıtı!