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Haberler Yaşam TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle! 14 Mart TOKİ İzmir Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:30 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 07:30

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle! 14 Mart TOKİ İzmir Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası deprem nedeniyle verilen aranın ardından il il çekilmeye başlandı. Yeni takvim sonrası TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama işlemleri de hız kazandı. 8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak kura çekilişi sonrası 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında duyuruluyor. TOKİ İzmir Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları listesi bugün belli oluyor. Engelli, emekli, genç ve diğer kategoriler için gerçekleşecek çekilişle beraber toplamda 12 bin 400 konutun hak sahibi belirlenecek. Peki, e devlet ile İlk Evim TOKİ İzmir kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, yanıtı!

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle! 14 Mart TOKİ İzmir Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı bugün de başvuru sahipleri tarafından araştırılıyor. Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçelerinde çekilecek kuraların ardından toplam 12 bin 400 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. 14 Mart 2023 Salı günü yapılan çekiş sonrası TOKİ İzmir Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları sorgulama ekranı ile 1571 konutun isim listesi öğrenilebilecek. Toplu Konut İdaresi İlk Evim sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1 isim listesi…

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle! 14 Mart TOKİ İzmir Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

YENİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU: ÇEKİLİŞLER İZMİR VE TEKİRDAĞ İLE DEVAM EDİYOR!

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

8-14 Mart İzmir 12.400 konut

8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

11 Mart Edirne 1.363 konut

12 Mart Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart Tekirdağ 3.100 konut

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TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle! 14 Mart TOKİ İzmir Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

15 ilçede toplamda 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ İzmir kura çekilişi 8-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da yapılacak.

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle! 14 Mart TOKİ İzmir Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

11 MART: Torbalı, Seferihisar

12 MART: Aliağa, Kemal Paşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle! 14 Mart TOKİ İzmir Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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