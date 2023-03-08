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Haberler Yaşam İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Merkez İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 08.03.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 08:22

İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Merkez İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Sosyal konut kura takvimine göre İzmir kuraları 8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak. 8 Mart Çarşamba bugün 3 bin 479 konut için Merkez kurası çekilecek. Bu noktada projeye başvuru yapan vatandaşlar TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgileri sorgulamalarına başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından şehirde inşa edilecek toplam 12 bin 400 konutun hak sahibi belirlenmiş olacak. Peki, 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Merkez İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama...

İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Merkez İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi bilgileri sorgulanıyor. Yeni takvime göre İzmir kuraları 8 Mart Çarşamba günü başladı ve 14 Mart'ta sona erecek. Bugün yapılan çekiliş ile beraber Merkez sonuçları isim listesi belli olacak. Başvuru yapan vatandaşlar, ev sahibi olup olmadığı bilgisine ise TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları ekranı üzerinden erişebilecek. Peki, İzmir TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 8 Mart 2023 Merkez TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın izle ekranı…

İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Merkez İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

SON DAKİKA | TOKİ KURALARI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelenmişti.

TOKİ kura çekilişlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Buna göre, 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sonuçları açıklanacak.

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İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Merkez İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLIYOR!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir TOKİ kura çekimi 8 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 14 Mart 2023 Salı günü sona erecek.

Konutlar Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da başlayan çekiliş ile hak sahiplerini buluyor.

İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Merkez İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

İşte ilçe ilçe tarihler:

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Merkez İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

11 MART: Torbalı, Seferihisar

12 MART: Aliağa, Kemalpaşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

SON DAKİKA