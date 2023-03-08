TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi bilgileri sorgulanıyor. Yeni takvime göre İzmir kuraları 8 Mart Çarşamba günü başladı ve 14 Mart'ta sona erecek. Bugün yapılan çekiliş ile beraber Merkez sonuçları isim listesi belli olacak. Başvuru yapan vatandaşlar, ev sahibi olup olmadığı bilgisine ise TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları ekranı üzerinden erişebilecek. Peki, İzmir TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 8 Mart 2023 Merkez TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın izle ekranı…