TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Sosyal konut kura takvimine göre İzmir kuraları 8-14 Mart tarihleri arasında yapılacak. 8 Mart Çarşamba bugün 3 bin 479 konut için Merkez kurası çekilecek. Bu noktada projeye başvuru yapan vatandaşlar TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgileri sorgulamalarına başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından şehirde inşa edilecek toplam 12 bin 400 konutun hak sahibi belirlenmiş olacak. Peki, 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Merkez İzmir TOKİ kura sonuçları sorgulama...