Haberler Yaşam TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 11:57

İzmir TOKİ kura tarihleri takvim üzerinde sorgulanmaya başladı. Ege illerinde gerçekleşen kura çekilişi ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvuruda bulunanlar TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinde çekilecek TOKİ İzmir kura çekimi tarihi gündemde. Peki, 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, detaylar…