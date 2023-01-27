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Haberler Yaşam TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 11:57

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İzmir TOKİ kura tarihleri takvim üzerinde sorgulanmaya başladı. Ege illerinde gerçekleşen kura çekilişi ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvuruda bulunanlar TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. Aliağa, Bergama, Dikili, Güzelbahçe, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Merkez, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinde çekilecek TOKİ İzmir kura çekimi tarihi gündemde. Peki, 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, detaylar…

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 konutlar için araştırılıyor. İlçe ilçe gerçekleşecek kuralar için heyecan dorukta. Engelli, emekli, genç kategorilerinde gerçekleşen çekiliş başvuruda bulunanların gündeminde. TOKİ İzmir kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt arıyor. Sosyal konut kura takvimi kontrol ediliyor. Peki, TOKİ İzmir kura çekimi tarihi belli oldu mu, ne zaman? İşte, detaylar…

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İzmir kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÜNCEL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

23-28 Ocak 2023: Bursa

26-27 Ocak 2023: Denizli

28-29 Ocak 2023: Muğla

29-31 Ocak 2023: Balıkesir

TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

30-31 Ocak 2023: Aydın

1 Şubat 2023: Çanakkale

1-3 Ocak 2023: Manisa

4 Şubat 2023: Uşak

5-6 Şubat 2023: Kütahya

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